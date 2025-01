La Promessa Anticipazioni 18 gennaio 2025: Alonso caccia Pelayo, ma interviene Catalina!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 18 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Alonso, furibondo, manda via Pelayo, però Catalina vuole impedirglielo!

Pelayo ha confessato ad Alonso che Lorenzo è coinvolto nel traffico illegale di armi. Nella puntata de La Promessa in onda il 14 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete 4, il marchese, furioso, ha una reazione molto forte: caccia il conte dalla tenuta. Catalina, inaspettatamente, interviene e convincere il padre a ripensarci. Intanto, Teresa informa Simona che Virtudes ha avuto uno dei suoi attacchi. La cuoca è ancora più preoccupata per le condizioni di salute della figlia. Maria, invece, è molto triste al pensiero della sua imminente partenza, temendo addirittura che essa possa avere delle ripercussioni sul suo matrimonio con Salvador. Lui tenta di rassicurarla, nonostante sia il primo ad essere un po' in ansia...

La Promessa Anticipazioni 18 gennaio 2025: Alonso manda via Pelayo, ma Catalina...

Pelayo, dopo aver origliato una conversazione privata tra Catalina e Manuel, ha deciso d'intervenire: il suo obiettivo era neutralizzare Lorenzo, affinché quest'ultimo non potesse scalzare la marchesina nel business delle marmellate e delle salse. Allora, il conte ha confessato che il Capitano è coinvolto nel traffico illegale delle armi, ed Alonso è andato su tutte le furie e si è scagliato contro di lui, arrivando persino a cacciarlo dalla tenuta. A sorpresa, però, Catalina interviene per convincere il padre a calmarsi e a ripensarci...

La Promessa Anticipazioni: Simona in allarme per Virtudes...

Teresa ha una brutta notizia da dare a Simona. La cameriera informa la cuoca che Virtudes, purtroppo, ha avuto uno dei suoi attacchi. Simona, che era già piuttosto preoccupata per le condizioni di salute di sua figlia, si allarma ancora di più. La donna farà bene ad essere tanto in ansia, oppure starà esagerando? Quel che è certo è che, in fin dei conti, Virtudes non sembra stare per niente bene...

La Promessa Trame e Anticipazioni: I timori di Maria e Salvador...

Maria ha ricevuto un'allettante proposta di lavoro: è stata scelta come cameriera personale della duchessa di Abrontes. La domestica sa che si tratta di un'offerta che non si può rifiutare, dato che è un'occasione da cogliere al volo; d'altra parte, è molto dispiaciuta al pensiero che dovrebbe lasciare La Promessa, quindi Salvador, Jana e tutti i suoi colleghi, che ormai sono diventati la sua famiglia. Inoltre, la sua paura è che il suo matrimonio possa risentirne; l'amato, allora, prova a rassicurarla... benché Salvador sia il primo ad essere preoccupato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 19 gennaio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.