Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 30 marzo 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 30 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.40 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 marzo 2024 - vedremo Eric e Douglas mettere in grande difficoltà Ridge e Thomas. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che nonno e nipote pungoleranno gli altri due Forrester. Mentre Eric cercherà di far ragionare suo figlio e di fargli rivelare se davvero ami Taylor e abbia chiuso per sempre con Brooke, Douglas continuerà a dire al padre di non essere per nulla contento di mantenere il suo segreto. Il piccolo vorrebbe che tutti sapessero che nonna Brooke non ha chiamato i servizi sociali e che non ha voluto mettere così tanto in difficoltà la loro famiglia. Ma Thomas avrà altri piani in mente e non intenderà demordere. Stesso stato d’animo per Bill. Il magnate tornerà alla carica con Brooke e le chiederà di tornare insieme a lui. I due non si accorgeranno che Carter starà ascoltando la loro conversazione e sarà piuttosto arrabbiato di sapere che l’ex marito di Katie faccia ancora il doppio gioco con le sorelle Logan. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 30 marzo 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 30 marzo 2024 - Nihan ha cominciato a lavorare al murale per lo studio di Kemal ed Asu. Le due, però, entrano in competizione. La donna fa credere alla pittrice di essere la nuova fiamma dell'ingegnere, con l'appoggio di Kemal stesso. Successivamente, quest'ultimo si reca da Emir. Con uno stratagemma, Tufan gli mostra che l'imprenditore si sta facendo tagliare i capelli da Tarik. Intanto, Zeynep esce con Ozan. Più tardi, Ozan fa una confessione ad Emir: si sta innamorando di una ragazza, ma sa che, a causa della sua malattia, tra loro non ci sarà mai niente. Infatti, ad esempio, la giovane gli ha chiesto di andarla a prendere in automobile, però lui non può guidare. L'imprenditore, d'altro canto, lo incoraggia e gli consegna le chiavi del suo veicolo. Nel frattempo, dopo aver presentato Asu alla famiglia, Kemal ha un duro scontro con Tarik: ha scoperto che è il barbiere personale di Emir e non gli sta per niente bene. Per finire, Zeynep va all'incontro organizzato da Fatih e scopre che la persona che l'aiuterà nella sua carriera artistica altri non è che il marito di Nihan... Qui la trama completa di Endless Love.

