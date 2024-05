Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 26 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 26 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 maggio 2024 - Brooke non mollerà la presa. La Logan rivelerà a Bill e alla sua compagna di non avere alcuna intenzione di rinunciare a riportare lo Spencer a ragionare e di allontanare anzi di distruggere la Carter, una volta per tutte. La bionda sarà pronta ad affilare i coltelli ma riuscirà nel suo intento? Thomas scoprirà che la nuova collezione della Hope For the Future non ha avuto il successo sperato e che Eric e Zende sono preoccupati. Il Forrester dirà a Paris di essere sicuro che presto i suoi gli chiederanno di tornare a lavorare per l’azienda per salvare la linea della Logan. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 maggio al 1°giugno 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 26 maggio 2024 - Vildan ed Onder, dopo il grande spavento che si sono presi, hanno capito di dover far sentire al figlio tutto il loro supporto. Per questo motivo, i due hanno organizzato un party per festeggiare il matrimonio di Ozan e Zeynep. All'evento, ovviamente, non può mancare Kemal, che non si presenta da solo: insieme a lui c'è Asu. Quando Nihan li vede va su tutte le furie. Folle di gelosia, la pittrice si attacca alla bottiglia, sperando di riuscire ad affogare il dispiacere nell'alcol... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 20 al 26 maggio 2024.