Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 23 marzo 2024

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 23 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.40 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 marzo 2024 - Thomas dovrà tenere sotto controllo Douglas. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che il piccolo Forrester continuerà a giocare con l’app clona voci e lo farà persino insieme a Donna. Il giovane stilista dovrà correre immediatamente ai ripari. Non solo manderà il figlio immediatamente in camera sua ma gli imporrà di smettere di dilettarsi con il suo cellulare. Questo duro comportamento lascerà Donna senza parole e la Logan comincerà a pensare che sua sorella Brooke non si sbagli sul suo figliastro e deciderà di tenerlo pure lei d’occhio. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 23 marzo 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 23 marzo 2024 - Tarik e Kemal sono ai ferri corti, mentre Huseyin è preoccupato per il cambiamento del secondogenito e per le sue nuove frequentazioni. Intanto, nel corso di una cena d'affari che sta avendo luogo nella villa di Onder, Kemal regala ai padroni di casa un quadro raffigurante il salvataggio in mare avvenuto anni prima. Nihan gli dice che il suo è stato soltanto un gesto provocatorio. Nel mentre, l'ingegnere ed Emir non fanno che punzecchiarsi. La giovane, invece, sembra essere gelosa di Asu, socia in affari di Kemal, anche lei presente alla cena. Infatti, Nihan le domanda il loro sia una rapporto esclusivamente lavorativo. Nel frattempo, Salih vorrebbe ufficializzare il fidanzamento con Zeynep, a differenza dell'amata che vorrebbe aspettare la fine del proprio percorso di studi prima di rivelarlo. Per finire, Nihan e Kemal s'incontrano sulla barca: è stata Leyla ad organizzare tutto con uno stratagemma. I due hanno un violento scontro. Kemal le serba rancore per come l'ha trattato anni prima, e Nihan lo accusa di essere diventato come Emir, un uomo che pensa soltanto al potere e al denaro. Per finire, l'imprenditore, sospettoso, incarica Tafun di seguirli; quest'ultimo e i suoi uomini, però, ne perdono le tracce... Qui la trama completa di Endless Love.

