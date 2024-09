Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 22 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 settembre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di domenica. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 22 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 22 settembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 22 settembre 2024 - Hope cercherà di rimediare agli errori fatti con Liam. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan, colpita e affondata da Steffy, spererà di riuscire a tornare indietro sui suoi passi e dimenticarsi della sua strana attrazione per Thomas. La ragazza tornerà a casa da suo marito e si scuserà per aver passato troppo tempo lontano da lui. I due passeranno insieme una notte di passione. Intanto Ridge si complimenterà con suo figlio Thomas e gli rivelerà di aver di nuovo completa fiducia in lui. Finn invece capirà che Steffy è turbata da qualcosa e comprenderà che si tratta di questioni personali e non lavorative. La Forrester deciderà di non dirgli nulla riguardo ai suoi sospetti su Hope ma gli confesserà di aver paura che suo fratello possa di nuovo trovarsi a combattere con i suoi demoni. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 22 settembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 22 settembre 2024 - fervono i preparativi per il matrimonio di Asu e Kemal, però quest'ultimo è tormentato dai dubbi sull'imminente decisione che deve prendere. Nella famiglia Soydere, invece, sembra essere tornata la felicità. Intanto, dopo le rivelazioni del medico della madre, Emir affronta Galip, che tenta di persuaderlo a non agire contro di lui. Nel frattempo, Nihan ha il timore che il marito sospetti di lei, e che abbia scoperto che ha aiutato Kemal nelle indagini sulla morte di Ozan. Spaventata, prova a prendere le distanze dall'ingegnere... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

