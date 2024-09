Beautiful, Anticipazioni Puntate del 22 settembre 2024: Hope cerca di rimediare ai suoi errori... ma forse è troppo tardi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate della Soap in onda il 22 settembre 2024 su Canale5. Negli episodi vedremo che Hope chiederà scusa a Liam per averlo trascurato mentre Steffy deciderà di non rivelare a Finn i suoi dubbi sulla Logan.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 22 settembre 2024, alle ore 14.00 su Canale5, Hope cercherà di rimediare agli errori fatti con Liam. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan, colpita e affondata da Steffy, spererà di riuscire a tornare indietro sui suoi passi e dimenticarsi della sua strana attrazione per Thomas. La ragazza tornerà a casa da suo marito e si scuserà per aver passato troppo tempo lontano da lui. I due passeranno insieme una notte di passione. Intanto Ridge si complimenterà con suo figlio Thomas e gli rivelerà di aver di nuovo completa fiducia in lui. Finn invece capirà che Steffy è turbata da qualcosa e comprenderà che si tratta di questioni personali e non lavorative. La Forrester deciderà di non dirgli nulla riguardo ai suoi sospetti su Hope ma gli confesserà di aver paura che suo fratello possa di nuovo trovarsi a combattere con i suoi demoni.

Beautiful Anticipazioni: Hope cerca di rimediare con Liam

Steffy ha affilato le armi contro Hope e ha affrontato la sorellastra faccia a faccia. La Forrester non ha usato mezzi termini e ha spinto la Logan a smetterla di fare gli occhi dolci a Thomas e a rispettare i sacrifici che il ragazzo ha fatto per liberarsi dalle sue ossessioni e dai suoi demoni. La figlia di Brooke ha provato a giustificarsi ma la Forrester non ha mollato la presa e l’ha costretta a farsi un esame di coscienza. Colpita e affondata, Hope ha deciso di tornare sui suoi passi e di tentare di rimediare agli errori fatto con Liam, che negli ultimi tempi ha trascurato per finire il suo lavoro. La giovane si presenterà dal marito e gli chiederà scusa per il suo comportamento; gli prometterà di stare più attenta e di non trascurare la loro famiglia. Per suggellare questa promessa, i due passeranno una notte di passione.

Anticipazioni Beautiful: Thomas ha recuperato la fiducia di Ridge

Thomas non è più un pericolo ed è ormai una certezza per tutti. Il ragazzo sta mantenendo le sue promesse e non ha alcuna intenzione di creare problemi né a Hope né ad altre persone della sua famiglia. Ridge sarà contentissimo di fare i complimenti al suo ragazzo e di dirgli di essere fiero di lui. Lo stilista si congratulerà con lui per i suoi passi in avanti e gli confermerà di aver recuperato tutta la sua fiducia. Insomma padre e figlio si riconcilieranno dopo diversi mesi di tensione. Il giovane Forrester sarà entusiasta di aver finalmente riguadagnato il sostegno del suo adorato padre.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy preoccupata per Thomas

A casa di Steffy, Finn si accorgerà che qualcosa turba profondamente sua moglie. La ragazza è tornata nervosa e con mille pensieri nella testa e il bel dottore vorrebbe poterla aiutare. La Forrester gli rivelerà di non essere in ansia per il lavoro ma di aver paura che Thomas, lavorando a stretto contatto con Hope, possa ricadere nelle sue vecchie cattive abitudini e possa di nuovo maturare un’ossessione nei confronti della Logan. Steffy deciderà di non rivelare al consorte dei suoi dubbi su Hope e di mantenere per sé, almeno per il momento, queste perplessità. Spererà infatti che la sua sorellastra sappia invertire la sua distruttiva rotta e che non sia più necessario un altro suo intervento.

