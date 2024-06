Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 2 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 2 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 giugno 2024 - Katie scoprirà il grande segreto di Taylor. La Hayes confesserà alla Logan di essere stata lei a sparare a Bill anni prima e che, per questo motivo, ora lo Spencer ha in pugno sia lei che Steffy. La sorella di Brooke sbiancherà inorridita e non riuscirà a trattenere la sua rabbia contro la dottoressa, che ha quasi reso orfano il suo Will. Dopo aver ripresto la calma, con grande fatica, Katie tornerà a pensare al ricatto dello Spencer e continuerà a pensare che nemmeno questa assurda e dolorosa storia, spieghi il perché di un cambiamento così radicale del magnate. La sua vicinanza a Sheila deve avere qualche altra ragione e lei lo scoprirà. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 2 giugno 2024 - Tarik, incapace di continuare a tenersi per sé il suo scabroso segreto, decide di vuotare il sacco con il Soydere. L'uomo confessa al consanguineo di aver commesso un omicidio: ha ucciso una donna di nome Karen. Anche se lui è certo che dietro ci sia lo zampino del suo acerrimo nemico, Kemal non ha altra scelta: deve sporgere denuncia. Allora, Tarik si reca in centrale, dove viene interrogato in merito all'efferato delitto dalla polizia. L'intera famiglia del sospettato, in pena, si affrettata a raggiungerlo per fargli percepire supporto ed amore... Qui la trama completa di Endless Love.

