Beautiful: ecco tutto quello che è successo nella settimana dal 2 al 7 ottobre 2023 (VIDEO)

Anticipazioni TV

Rivediamo insieme quello che è successo nelle puntate della Soap Beautiful, andate in onda su Canale5 dal 2 al 7 ottobre 2023.

Nelle puntate di Beautiful andate in onda su Canale5 dal 2 al 7 ottobre 2023, Ridge e Taylor hanno scoperto che Steffy sta più male di quanto avessero immaginato. La ragazza ha deciso di ricoverarsi in una clinica psichiatrica, senza dire nulla a nessuno. Intanto Finn ha capito che la sua povera mamma Li è finita nella morsa assassina di Sheila. Il ragazzo ha tentato di fuggire ma senza successo. Bill ha continuato a indagare su chi sia la misteriosa donna che ha trovato per strada mentre Mike ha iniziato ad avere la sensazione che presto Brooke e Ridge gli saranno addosso e finirà in galera.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Taylor preoccupati per Steffy

Taylor e Ridge sono entrati nel panico. I due hanno scoperto, tramite la chiamata di un dottore monegasco, che Steffy si è fatta ricoverare in una clinica psichiatrica, incapace di superare da sola, il dolore per la morte di Finn. I due hanno capito che la loro bambina ha finto di stare meglio, per non preoccuparli ulteriormente ma ora che sanno la verità, è arrivato il momento di correre da lei, per darle tutto il supporto necessario. Presto partiranno per Montecarlo, per starle vicino.

Anticipazioni Beautiful: Sheila mette Finn di nuovo ko

Finn ha scoperto tutta la verità su Li, ovvero che la donna è stata vittima della pazzia di Sheila, ed è morta. Il ragazzo si è ovviamente infuriato e ha tentato di prendersi la sua vendetta. In preda all’ira è arrivato persino a strozzare la Carter, pronto a darsi di nuovo alla fuga. Ma la rossa è stata più lesta e veloce di lui ed è riuscita a prendere una siringa e a iniettare il tranquillante. Intanto Mike ha capito di essere in grande pericolo. Dopo il colloquio con Ridge e Brooke, il Guthrie ha compreso di essere braccato e se n’è andato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Li scopre che Bill conosce Steffy e Finn

Bill ha trovato e soccorso Li ma l’ha anche convinta a seguirlo a casa sua, per darle le cure del caso. La donna ha accettato ma senza rivelare, nemmeno per sbaglio, la sua identità. Il magnate non ha quindi ancora scoperto che la persona che ha salvato è la madre di Finn, mentre lei ha capito che il suo prezioso salvatore è in qualche modo a conoscenza di chi siano suo figlio e Steffy. La dottoressa l’ha sentito parlare al telefono con Liam e nominare i due ragazzi ma ha deciso di non uscire ancora allo scoperto. Bill potrebbe essere amico di Sheila.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.