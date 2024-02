Beautiful: ecco chi è davvero Zende Forrester. Vita e Carriera dell'attore Delon De Metz

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa di più su Zende Forrester, il nipote di Eric nella Soap Beautiful, e sul suo interprete, l'attore Delon De Metz

Zende Forrester è tornato a essere protagonista delle puntate di Beautiful, almeno negli Stati Uniti. Mentre in Italia il giovane Forrester è attualmente nell’ombra, per lasciare spazio alle vicende del triangolo amoroso tra Brooke, Ridge e Taylor e al ritorno all’attacco di Deacon e Bill con la Logan tornata single, negli episodi in onda sulla CBS il nipote di Eric è al centro delle trame. Tutta colpa dell’arrivo di Luna, l’affascinante nuova stagista della Forrester Creations e nuovo amore di RJ. Zende si è invaghito della ragazza e un po’ per ripicca nei confronti del cugino e un po’ per vero affetto, si è messo in mezzo alla storia d’amore del figlio di Ridge. Ma scopriamo insieme qualcosa in più su Zende e sul suo interprete, l’attore Delon De Metz.

Beautiful: chi è Zende?

Zende è il nipote di Eric e Ridge. Il ragazzo è il figlio adottivo di Kristen Forrester e di suo marito Tony, assenti dalle trame di Beautiful ormai da anni. Il ragazzo, orfano dei suoi genitori, è stato portato a Los Angeles dall’Africa e sin dal primo momento è diventato un membro della famiglia, tra i più amati da suo nonno. Merito del suo talento per la moda, che lo ha portato a essere uno dei più fidati collaboratori di Ridge, insieme e in competizione prima solo con Thomas e ora con RJ. Nelle puntate americane della Soap, Zende e RJ sono diventati rivali e tutto a causa delle scelte di Eric, motivata dal fatto che RJ sapesse della sua malattia, di collaborare il figlio di Brooke.

Negli episodi andati in onda negli Stati Uniti, negli scorsi giorni, Eric ha chiesto scusa a Zende e gli ha chiesto di collaborare con lui ma soprattutto di prendere sotto la sua ala protettiva Luna, insegnandole tutto quello che sa. Una pericolosa richiesta visto quello che sta succedendo tra il Forrester junior e la Nozawa.

Beautiful: Delon De Metz è Zende Forrester

A interpretare Zende Forrester dal 2020 è l’attore Delon de Metz. L’arista è nato a New York e ha studiato all’Università di Harvard, laureandosi in economia. Delon è appassionato di arti marziali, ama guardare anime e andare in spiaggia.

Nella sua carriera, l’attore ha lavorato dal teatro al cinema, passando per la televisione. Oltre a Beautiful, l’artista è stato nel cast de Il Metodo Kominsky, di NCIS, Zoo e Scorpion.

Dai suoi profili social non emergono informazioni sulla sua vita privata. Quello che scopriamo è che Delon ama Parigi.

L’attore non ama solo la spiaggia ma proprio il mare e tra le sue acque azzurre preferite ci sono quelle delle isole greche.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.