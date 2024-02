Beautiful: Brooke torna single e Deacon e Bill partono all'attacco. Ecco cosa è successo e cosa succederà nella Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà la prossima settimana nelle puntate di Beautiful ma anche cosa è successo negli episodi già andati in onda su Canale5.

Quella che si conclude oggi, domenica 18 febbraio 2024, è stata una settimana molto difficile per Brooke. Nelle puntate di Beautiful andate in onda sino a ieri, sabato 17 febbraio 2024, la Logan ha dovuto affrontare i primi giorni da single, dopo che il suo matrimonio con Ridge è naufragato senza manco sapere il reale motivo. A peggiorare la situazione ci si è messo pure Bill, rifiutato da Katie e pronto a tornare all’attacco con la sorella maggiore della sua ex moglie. E il dramma non è finito qui e continuerà pure nei prossimi episodi.

Beautiful: Brooke sola e disperata

Nelle puntate di Beautiful andate in onda la settimana che si sta avviando alla conclusione, Brooke è tornata a Los Angeles, dopo aver raggiunto Ridge ad Aspen, per chiarire con lui e tornare a casa insieme. La Logan non ha ottenuto quello che voleva e purtroppo ha scoperto che suo marito ha deciso di ricucire il suo rapporto con Taylor. Una scoperta dolorosa e senza senso. Brooke continua a non capire cosa sia successo di tanto grave tra lei e il consorte, da spingerlo a chiudere definitivamente con lei. La bionda ignora di essere stata sabotata e che dietro tutto questo dolore ci sia lo zampino di Thomas.

Beautiful: Brooke ha rischiato di ricadere nella dipendenza dall’alcol

Il grande dolore che Brooke sta provando, l’ha portata sull’orlo di un precipizio. La Logan ha rischiato di lasciarsi andare all’alcol e se non fosse stato per Liam, che l’ha salvata bloccandole letteralmente il braccio, avrebbe sicuramente bevuto. La situazione è drammatica e di certo non ha aiutato Bill, che è tornato all’attacco dopo essere stato rifiutato da Katie. E lo Spencer ha chiuso in bellezza presentandosi da Deacon per intimargli di stare lontano da Brooke e di non provare a riconquistarla. Dollar Bill si è convinto di poterla riavere al suo fianco.

Beautiful Anticipazioni: Deacon e Bill alla riconquista di Brooke

Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke sarà letteralmente bombardata dalle visite di Bill e Deacon. I due, ora che è tornata single, sono certi di poter avere una chance con lei. Lo Sharpe chiederà persino il benestare della figlia e si presenterà dalla bionda con un anello in mano. Bill invece ci andrà giù più pesante, ribadendo alla donna di aver sempre pensato che il Forrester non fosse l’uomo per lei.

Brooke ribadirà a entrambi di volere solo Ridge al suo fianco, peccato però che lui continuerà a vivere il suo idillio amoroso con Taylor, che riacquisterà persino la casa sulla costa, in cui per anni hanno vissuto momenti meravigliosi. I due piccioncini saranno molto felici mentre Thomas proseguirà con il nascondere la verità dei fatti. Katie e Carter invece, entrambi delusi dai propri ex compagni, capiranno di avere molto in comune e di potersi consolare a vicenda, trascorrendo momenti molto romantici insieme. Sarà il preludio della nascita di un nuovo amore?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.