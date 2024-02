Beautiful Anticipazioni Americane: Eric fa una pericolosa richiesta a Zende!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che sono in arrivo nuovi guai per Zende, Luna e RJ. A peggiorare la situazione già piuttosto traballante ci si è messo Eric, con una richiesta molto particolare per il nipote più grande. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

La notte di errori passata da Luna sta cambiando tutto e la ragazza potrebbe presto confessare a RJ di averlo tradito, senza volerlo, con Zende e che è tutta colpa di sua madre. La giovane stagista si sta trovando sempre più coinvolta in un pericoloso triangolo amoroso e le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la situazione sta addirittura per precipitare. E la colpa, stavolta, è di Eric. Ma cosa sta succedendo nelle puntate in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5? Scopriamolo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna pronta a confessare tutto a Zende

Luna ha fatto l’amore con Zende ma pensava fosse RJ. La ragazza ha scoperto di essersi trovata in uno stato allucinogeno a causa delle caramelline che sua madre è solita portare nella borsa e che si sono rivelate essere delle droghe. Per la giovane è stata una scoperta sconvolgente e che potrebbe cambiare per sempre la vita delle Nozawa ma anche il rapporto tra loro. Luna ha rivelato di voler confessare tutto a Zende ma se lo facesse è chiaro che tutti saprebbero della dipendenza di Poppy ed è probabile che per Bill non sarà più la stessa cosa. La sorella di Li ha cercato e cercherà di fermare la figlia, che intanto si troverà a gestire un’altra complicata situazione.

Beautiful Anticipazioni Americane: Zende si sente in colpa

La notte passata con Luna per Zende è stata meravigliosa. Peccato però che al risveglio la bellezza si sia trasformata in un incubo. La ragazza ha rivelato al Forrester di essere stata sempre convinta di fare l’amore con RJ e che purtroppo qualcosa deve esserle successo, per portarla a compiere un simile errore. Luna ha lasciato la casa del Forrester correndo via disperata e per lo stilista è stato un colpo al cuore. Ora si sente in colpa ma soprattutto è spaventato che tutto questo si venga a sapere e che lui sia accusato di qualcosa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric chiede a Zende di collaborare con Luna

A rendere la situazione ancora più folle e spaventosa ci si metterà Eric. Il Forrester, che ora si è ripreso, chiederà scusa a Zende per averlo messo da parte, chiedendo a suo cugino, molto meno esperto, di collaborare con lui. Lo stilista si premurerà di domandare al nipote se voglia ancora collaborare con lui e ovviamente la risposta di Zende non si farà attendere. Sarà felice di lavorare con il nonno, era quello che desiderava da tempo. Eric però farà una richiesta molto particolare al nipotino. Senza sapere cosa sia successo, lo pregherà di formare Luna, di prenderla sotto la sua ala protettiva e di insegnarle quello che sa. Una proposta che lascerà il giovane designer senza parole e spaventato di fare qualche altro errore, visto i suoi sentimenti sempre più forti per la nipote di Li. Cosa succederà ora? Il triangolo amoroso diventerà ancora più complicato. Purtroppo sì!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.