Beautiful: ecco 6 curiosità sulla Soap di Canale5 che forse non sapevate

Beautiful va in onda su Canale5 ormai da trent'anni ma forse qualche curiosità è sfuggita all'attenzione dei fan. Ecco sei curiosità sulla Soap americane più famosa d'Italia.

Beautiful è la Soap più longeva della TV italiana. Le avventure di casa Forrester sono arrivate in Italia nel 1990, tre anni dopo l’uscita negli Stati Uniti. Sono ormai quindi più di trent’anni che seguiamo le storie d’amore e di intrighi della Forrester Creations e sono tante le cose successe durante le oltre seimila puntate. Vista la mole di episodi, è facile pensare che qualche curiosità sia sfuggita o sia stata dimenticata nel tempo. Ecco allora sei cose da ricordare sul nostro appuntamento quotidiano.

Beautiful: ecco 6 curiosità sulla Soap che forse non ricordate

Beautiful: ecco dov’era trasmessa la Soap prima di approdare su Canale5

Partiamo con una piccola informazione sulla rete in cui è stato trasmesso Beautiful per la prima volta. La Soap esordisce in Italia il 4 giugno 1990. Le prime puntate vengono trasmesse su Rai2 e la loro messa in onda sulla Rai è durata dal 1990 al 1994. Dal ’94 in poi le avventure della casa di moda dei Forrester sono passate a Mediaset, prima su Rete4 e poi definitivamente su Canale5.

Beautiful: figli d’arte nella Soap

Nelle puntate della Soap sono apparsi tanti personaggi e tra questi sono apparsi alcuni dei figli degli interpreti principali. Nel ruolo di Will Spencer, assente dalle trame della Soap da diverso tempo, c’è invece il giovane Zane Alexander Achor. Il ragazzo, arrivato nelle trame del 2013 interpreta il figlio di Katie e Bill ma è anche il vero figlio dell’attrice Heather Tom, ovvero di Katie Logan.

Curiosità nella curiosità: l’ultima figlia d'arte a comparire sullo schermo, nelle puntate italiane, è stata la primogenita di Kimberlin Brown, Alexes Marie Pelzer, comparsa in una scena insieme a sua madre, Sheila Carter, nel ruolo di una cliente de Il Giardino.

Beautiful: parentele che non ti aspetti

E a proposito di Heather Tom, l’attrice ha una sorella minore, attrice anche lei e molto famosa per una serie cult degli anni ’90. Stiamo parlando di Nicholle Tom conosciuta dagli italiani per il ruolo di Maggie Sheffield nella sit-com La Tata.

Beautiful: figli illegittimi e rampolli perduti

Curiosità legata alle trame di Beautiful è il fatto che Ridge non sia davvero il figlio di Eric. Il primogenito di Stephanie è frutto di una notte di passione, extraconiugale, con Massimo Marone, ovvero il padre del buon Nick, sparito pure lui dalla circolazione da diverso tempo. Nonostante tra lui e il Forrester senior non ci sia alcun vincolo di parentela, Eric considera Ridge come il suo vero rampollo e per questo ha scatenato per anni la rivalità con Thorne.

Altra curiosità legata alle trame è il fatto che Stephanie ed Eric hanno avuto un’altra figlia femmina oltre a Kristen e Felicia. Il suo nome era Angela. Morta in tenera età per una malattia congenita, la sua storia è stata al centro di un intrigo complesso e doloroso, andato in onda nei primi anni della Soap.

Leggi anche Beautiful: Ecco chi sono e quanti sono i figli di Eric Forrester!

Beautiful: la Soap ha una sorella maggiore!

Beautiful ha una sorella maggiore. Le trame della Soap vanno di pari passo con un altro appuntamento quotidiano della CBS, andato in onda pure da noi in Italia ma senza ottenere il successo di Beautiful. Stiamo parlando di Febbre d’Amore, andata in onda per la prima volta nel 1973 (da noi nel 1983) e la cui ultima puntata, nel nostro paese, risale al 2009. Si tratta di un vero e proprio crossover e molti dei personaggi usciti di scena dalla Forrester Creations, hanno trovato una sistemazione a Genoa City oppure sono da essa scappate, come Sheila Carter.

