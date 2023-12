Beautiful: Ecco chi sono e quanti sono i figli di Eric Forrester!

Anticipazioni TV

Chi sono e quanti sono i figli di Eric Forrester, il capostipite della grande famiglia di Beautiful? Ricordiamolo insieme!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno nominato, da poco, i figli di Eric Forrester. Alla sua festa d’addio hanno potuto partecipare solo Bridget e Thorne e noi abbiamo potuto rivedere solo due dei rampolli di casa Forrester, che non vivono a Los Angeles. All’appello sono mancati Kristen, Felicia e Rick… ma pure Marcus. Sono loro gli altri “bambini” di Eric Forrester. Ricordiamo insieme chi sono.

Beautiful: ecco chi sono i figli di Eric Forrester

Tanti matrimoni e tanti figli per Eric Forrester. Il capostipite di casa Forrester è stato molto prolifico nella sua vita, soprattutto con Stephanie, con cui ha avuto Thorne, Angela, Kristen e Felicia. Ricordiamo infatti che Ridge non è il figlio naturale di Eric ma di Massimo Marone. Il suo patrigno, venuto a scoprire la verità, ha comunque continuato a considerarlo il primogenito della sua prole e gli ha lasciato la guida della sua azienda nonché la procura legale e medica. Con Brooke invece sono nati Rick e Bridget.

Beautiful: ecco chi sono Thorne, Angela, Kristen e Felicia

I figli naturali di Stephanie ed Eric sono, in ordine di nascita, Thorne, Angela, Kristen e Felicia. Tra i quattro solo tre sono ancora in vita. Angela è morta in tenera età anche se, per un inganno, sua madre l’ha creduta viva per diversi anni dopo.

Thorne, vero primogenito di Eric, è il figlio che più ha sofferto la rivalità con Ridge. Dotato di un estro artistico minore rispetto al fratello, è stato per diversi anni dimenticato dal padre e ora, con Ridge alla guida della Forrester Creations con Steffy come suo co-ceo, ha preso in mano una delle filiali europee dell’azienda di moda.

Le sue sorelle Kristen e Felicia hanno lasciato la loro casa ormai da anni. Diversamente da Thorne non sono più tornate neanche per pochi episodi. Le due continuano a lavorare nel mondo della moda e nell’azienda di famiglia, con altre mansioni e per altre linee, di cui pochi si parla nelle trame della Soap. Kristen è la madre adottiva di Zende mentre Felicia, che in passato è stata protagonista di un triangolo amoroso che l’ha vista diventare rivale di Bridget, dopo aver vinto la sua malattia – un terribile tumore – vive con suo figlio e il suo compagno, oltreoceano.

Beautiful: ecco chi sono Rick e Bridget

Eric ha avuto due figli con Brooke, Rick e Bridget. Il primogenito della Logan, Rick, è forse il figlio più ribelle di Eric. Sempre in lotta con suo padre e sempre con situazione sentimentali piuttosto complicate, il ragazzo sembrava aver messo la testa a posto con Maya Avant ma anche questo matrimonio è fallito. Il ragazzo gestisce insieme a Thorne una filiale europea della Forrester.

L’unica a non aver seguito la carriera nella moda è stata Bridget. La seconda figlia di Brooke ed Eric è diventata una dottoressa e di lei forse sappiamo di più, visto che è molto più presente, dei suoi fratelli, nelle trame di Beautiful. La ragazza vive comunque fuori Los Angeles ma torna spesso a trovare la sua famiglia ed è sempre presente per le feste di famiglia.

Beautiful: Marcus, il figlio dimenticato!

C’è però un altro figlio di Eric che non viene quasi mai menzionato. In realtà si tratta di un figlio adottivo. Il Forrester ha deciso di dare il suo cognome al frutto della passione giovanile tra Donna e Justin Barber, dato in adozione dalla Logan quando era molto giovane. Il ragazzo è stato adottato dalla famiglia di Carter. Arrivato a Los Angeles e scoperta la sua vera identità, il giovane ha trovato in Eric – compagno di sua madre – un valido supporto, tanto da guadagnarsi l’importante cognome della famiglia di stilisti. Peccato però che di lui si parli davvero molto poco e che sia sparito dalla circolazione da diversi anni.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.