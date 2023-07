Beautiful e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 29 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 29 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 luglio 2023 - Thomas dovrà affrontare Steffy per la prima volta dopo la morte di Finn. Il ragazzo chiederà scusa alla sorella e Taylor e Ridge abbracceranno entrambi i figli, infondendo loro coraggio. I Forrester riusciranno a far tornare, almeno per un po’, il sorriso a Steffy? Intanto Eric e Donna continueranno a vivere la loro intensa passione ma la Logan comincerà a pensare che il suo amante possa avere dei ripensamenti su quello che stanno facendo. Intanto Carter si assicurerà che Quinn non sia arrabbiata o ferita dall’incontro spiacevole con Paris. Qui la trama completa di Beautiful.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 29 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 29 luglio​ 2023 - vedremo che grazie all'aiuto di Leo e alle sedute di terapia, Tirso riesce a esprimere i suoi sentimenti in modo più profondo e ad aprirsi, tanto da scrivere una lettera a Elena. Julia scopre che Graciela Solano, l'autrice dei best seller che raccontano la vita di Mia Yako, è solo uno pseudonimo e che il vero scrittore dei romanzi è Mario. Leo cerca di convincere Julia a diffondere la sorprendente notizia sul giornale, ma la ragazza rifiuta di farlo. Nonostante l'opposizione della figlia, Don Francisco decide di far tornare Patricia a vivere con loro. Angel, dopo aver parlato con Victor, si riconcilia con la madre e le chiede di non avere più segreti tra di loro. Kiros cerca in ogni modo di confrontarsi con Carmen, ma lei lo respinge. Lui è certo dei suoi sentimenti, ma la ragazza sta attraversando un momento difficile e non sa se quello che è accaduto tra loro sia reale o meno. Nonostante Julia si impegni a mantenere il segreto su Mario, Diana fa sì che la notizia si diffonda rapidamente tra tutti gli abitanti di Robledillo, suscitando lo stupore generale e una furiosa reazione dello scrittore smascherato. Nel frattempo, i piani di Cloe per rimanere a lavorare nell'hotel sembrano andare in frantumi quando Diana scopre che lei e Ribero hanno fatto sparire l'annuncio per la ricerca di personale. A Rio Muni, Patricia si sente trionfante, mentre Carmen comincia a pensare di essere destinata a perdere ogni scontro con lei e di dover cambiare rotta dedicandosi finalmente alla ricerca della propria felicità, magari al fianco di Kiros. Nel frattempo, Linda inizia a temere che l'attrazione che prova per Faustino possa causarle sofferenza e decide di affrontare la situazione, parlandone con il diretto interessato. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

