Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 luglio 2023: Thomas chiede scusa. Steffy riuscirà a perdonarlo?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Thomas chiederà a Steffy perdono. Tutta la famiglia Forrester cercherà di aiutare la ragazza. Intanto Donna chiederà a Eric se abbia dei ripensamenti su di loro.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Thomas dovrà affrontare Steffy per la prima volta dopo la morte di Finn. Il ragazzo chiederà scusa alla sorella e Taylor e Ridge abbracceranno entrambi i figli, infondendo loro coraggio. I Forrester riusciranno a far tornare, almeno per un po’, il sorriso a Steffy? Intanto Eric e Donna continueranno a vivere la loro intensa passione ma la Logan comincerà a pensare che il suo amante possa avere dei ripensamenti su quello che stanno facendo. Intanto Carter si assicurerà che Quinn non sia arrabbiata o ferita dall’incontro spiacevole con Paris.

Anticipazioni Beautiful: Thomas chiede perdono a Steffy

Liam ha spinto Steffy a lottare per amore dei suoi figli e ora toccherà a Thomas fare un passo avanti verso sua sorella. Il ragazzo, dopo essere stato messo sotto torchio da sua madre e suo padre e aver capito il suo enorme errore, cercherà il perdono di Steffy. La Forrester rassicurerà Thomas dicendogli di non provare alcun rancore verso di lui e di non accusarlo di nulla. Sarà però chiaro che nonostante l’affetto di tutti, la poverina non sia ancora in grado di dimenticare quanto successo.

Beautiful Anticipazioni: Ridge, Taylor e Thomas in soccorso di Steffy

Steffy è tornata alla Forrester per distrarsi e per non rimanere in una casa che le ricorda costantemente Finn. Per la ragazza non sarà però facile neanche concentrarsi sul lavoro. Ridge, Taylor e Thomas cercheranno di starle vicino come possono e la spingeranno a lottare per uscire dal tunnel di dolore. Tutto questo ovviamente per amore dei suoi bambini e per onorare la memoria del suo Finn. Taylor prenderà poi la parola e proporrà alla figlia di fare qualcosa di totalmente inaspettato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric ha dei ripensamenti?

Al centro sportivo, Eric e Donna continueranno a passare una delle loro serate bollenti. La Logan si renderà però conto che il suo amato è tormentato da qualcosa e, avendo idea di cosa possa essere, gli chiederà se si stia pentendo di quello che stanno facendo. Il Forrester non sarà ovviamente fiero di aver tradito Quinn e di imbrogliarla ma non riuscirà a staccarsi dalla donna che lo sta rendendo di nuovo felice, dopo tanto tempo. Intanto Carter, che ha mentito per proteggere Quinn e non ha rivelato nulla a Zende, cercherà di assicurarsi che la Fuller non si sia offesa per il poco velato attacco di Paris, sopraggiunta all’improvviso in ufficio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 luglio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.