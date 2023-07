Un Altro Domani Anticipazioni 29 luglio 2023: Diana smaschera Mario

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 29 luglio su Canale 5. Le trame dell'episodio rivelano che nonostante Julia cerchi di mantenere il segreto su Mario, Diana finirà per metterlo in piazza.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 29 luglio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia scopre che Graciela Solano, l'autrice dei best seller che raccontano la vita di Mia Yako, è solo uno pseudonimo e che il vero autore dei romanzi è Mario. Nonostante Julia si impegni a mantenere il segreto di Mario, Diana fa si che la parola si sparga, a macchia d'olio e in un batter d'occhio, tra tutti gli abitanti di Robledillo.

Un Altro Domani: Julia rivela i suoi sentimenti a Leo

Dopo il riavvicinamento con Kiros, Carmen sente che la passione potrebbe essere ancora viva. Nel frattempo, riferisce a don Francisco, suo padre, le proprie supposizioni riguardo al coinvolgimento di Patricia nella morte di Ines. Dopo che sua madre sviene in fabbrica, Angel cerca di ottenere una confessione da lei attraverso un astuta trappola. Durante una conversazione con sua madre Diana, Julia si rende finalmente conto di essere innamorata di Tirso e rivela questi sentimenti a Leo. Tuttavia, Leo chiede alla ragazza di provare a dimenticare il rivale e di innamorarsi perdutamente di lui. Diana propone a Tirso di venderle l'hotel. Dani confessa a Ribero di aver trascorso davvero una bella serata con Manu, bevendo e ascoltando musica su un prato, ma pensa che la ragazza sia troppo in ansia per suo zio Mario.

Un Altro Domani: Julia sospetta di Mario

Julia intuisce che il romanzo "Le vicende di Mia Yaco" racconti in realtà la storia di sua nonna e decide di investigare, soprattutto su Mario: uno fra i suoi maggiori sospettati. Nel frattempo, Tirso opta per cedere l'hotel a Diana, a condizione che questa impieghi Cloe come dipendente nell'albergo. Inoltre, la ragazza deve affrontare anche l'ira di Dani, che ha scoperto di essere stato tradito poiché Manu è a conoscenza del fatto che lui sia transgender. In Africa, Patricia sta per morire di fronte ad Angel, impassibile poiché convinto che la madre stia fingendo. Carmen soccorre Patricia, salvandole la vita, ma anche assicurandosi che Francisco si preoccupi della sua salute e decida di farla restare a casa con loro finché non starà meglio. Dopo l'accaduto Angel fa perdere le sue tracce. Carmen lo cerca e lo trova nel rifugio in cui s’incontrava con Ines di nascosto, e lo spinge a riprendere in mano la sua vita, nonostante il dolore.

Diana tradisce Mario, nella puntata di Un Altro Domani del 29 luglio 2023

Grazie all'aiuto di Leo e alle sedute di terapia, Tirso riesce a esprimere i suoi sentimenti in modo più profondo e ad aprirsi, tanto da scrivere una lettera a Elena. Julia scopre che Graciela Solano, l'autrice dei best seller che raccontano la vita di Mia Yako, è solo uno pseudonimo e che il vero scrittore dei romanzi è Mario. Leo cerca di convincere Julia a diffondere la sorprendente notizia sul giornale, ma la ragazza rifiuta di farlo. Nonostante l'opposizione della figlia, Don Francisco decide di far tornare Patricia a vivere con loro. Angel, dopo aver parlato con Victor, si riconcilia con la madre e le chiede di non avere più segreti tra di loro. Kiros cerca in ogni modo di confrontarsi con Carmen, ma lei lo respinge. Lui è certo dei suoi sentimenti, ma la ragazza sta attraversando un momento difficile e non sa se quello che è accaduto tra loro sia reale o meno. Nonostante Julia si impegni a mantenere il segreto su Mario, Diana fa sì che la notizia si diffonda rapidamente tra tutti gli abitanti di Robledillo, suscitando lo stupore generale e una furiosa reazione dello scrittore smascherato. Nel frattempo, i piani di Cloe per rimanere a lavorare nell'hotel sembrano andare in frantumi quando Diana scopre che lei e Ribero hanno fatto sparire l'annuncio per la ricerca di personale. A Rio Muni, Patricia si sente trionfante, mentre Carmen comincia a pensare di essere destinata a perdere ogni scontro con lei e di dover cambiare rotta dedicandosi finalmente alla ricerca della propria felicità, magari al fianco di Kiros. Nel frattempo, Linda inizia a temere che l'attrazione che prova per Faustino possa causarle sofferenza e decide di affrontare la situazione, parlandone con il diretto interessato.

