Beautiful e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 24 aprile 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 24 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 aprile 2023 - Taylor arriverà a casa di Brooke. La Hayes sarà spietata con la sua rivale di sempre, accusandola di aver di nuovo ferito Ridge. Lo scontro tra le due sarà pesantissimo. Intanto Steffy sarà sempre più convinta che, stavolta, suo padre non si lascerà impietosire dalla Logan e la lascerà per tornare da sua madre. Ridge invece, dopo aver scoperto che sua moglie lo ha davvero tradito, si recherà da Deacon per regolare i conti con lui e prendersi una sua piccola vendetta. Tra i due uomini le cose degenereranno. Qui la trama completa di Beautiful.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 24 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 24 aprile​ 2023 - Carmen, grazie alla confessione di Francisco, scopre che i camion della fabbrica traportano armi per i ribelli per conto di Ventura. L'uomo ha parlato per far cessare le indagini dalla figlia, purtroppo quello che accadrà in questa puntata, farà capire a Carmen di dover continuare la sua lotta per smascherare i veri colpevoli o Victor sarà spacciato: nell'edizione mattutina del quotidiano verrà pubblicata una presa di distanze da Victor e dalle sue azioni. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

