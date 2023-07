Beautiful e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 1°luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1°luglio 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1°luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1°luglio 2023 - Carter sta facendo del suo meglio per rasserenare Quinn. La designer soffre per Eric, che le sembra sempre più distante; l'avvocato tenta di tranquillizzarla, non sapendo che, nel mentre, l'uomo sia a letto con Donna. Intanto, Liam subisce una sfuriata da parte di Hope e Brooke, nervose per il suo mancato ritorno e per non aver neanche avvisato con una telefonata. Quest'ultima, inoltre, si convince che Ridge stia per rincasare, ma si sbaglia di grosso... Qui la trama completa di Beautiful.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 1°luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 1°luglio​ 2023 - Victor riesce finalmente a incontrare Carmen che si dice profondamente amareggiata dall'atteggiamento remissivo di Victor dopo le minacce subite da entrambi. Quando il ragazzo si dimette dalla falegnameria, non fa nulla per fermarlo. Diana confida a Cloe di essersi iscritta a un sito di incontri e di aver conosciuto un uomo interessante, Cloe le dà alcuni consigli e la incoraggia a proseguire. Sebas si presenta a Julia e vorrebbe dirle la verità su Leo, ma lui interviene. Angel nel frattempo, prova a mettere in guardia Linda da Francisco e tenta anche di convincere Ventura a essere clemente con la ragazza, ma il suo boss non vuole sentire ragioni! Kiros confida a Mabalè che Carmen non gli ha concesso i giorni di riposo che gli servono per l'esame, ma che lei in realtà non sa nulla dei suoi impegni. Un caso fortuito però potrebbe presto cambiare le cose: Kiros ha perso i suoi appunti per l'esame e scopre che per errore sono finiti in alcuni documenti di Carmen. Mario non si fida di Leo e lo affronta: il giovane, messo alle strette confessa di essere il giornalista che ha scritto gli articoli su Julia. Dopo la notte brava di Ventura al Rio Club, il locale è devastato e Don Benigno, molto amareggiato, minaccia Linda di toglierle la gestione! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

