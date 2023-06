Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° luglio 2023: Hope e Brooke attaccano Liam!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Carter prova a rincuorare Quinn sul suo matrimonio, mentre Eric è con Donna. Liam, invece, tentenna davanti alla domanda di Hope e Brooke. Infine, quest'ultima s'illude che stia per veder rincasare Ridge...

Nella puntata di Beautiful in onda il 1° luglio 2023, sempre su Canale5 alle ore 13.45, Carter sta facendo del suo meglio per rasserenare Quinn. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la designer soffre per Eric, che le sembra sempre più distante; l'avvocato tenta di tranquillizzarla, non sapendo che, nel mentre, l'uomo sia a letto con Donna. Intanto, Liam subisce una sfuriata da parte di Hope e Brooke, nervose per il suo mancato ritorno e per non aver neanche avvisato con una telefonata. Quest'ultima, inoltre, si convince che Ridge stia per rincasare, ma si sbaglia di grosso...

Beautiful Anticipazioni: Quinn si confida con Carter...

Quinn e Carter sono tornati ad essere i confidenti di un tempo, a quanto pare. L'avvocato si è reso conto che la designer non è per niente serena, pertanto, sinceramente preoccupato, ha cominciato a farle qualche domanda in merito a ciò che sta accadendo nella sua vita. Nonostante inizialmente fosse un po' restia a sfogarsi con il Walton, alla fine la Fuller ha ceduto alla tentazione di sfogarsi, poiché davvero bisognosa di farlo. Così, la madre di Wyatt gli ha confessato di essere in ansia per la sua vita sessuale con Eric. Quest'ultimo è sempre più sfuggente, perché sempre più impegnato con il lavoro e lo sport, e non sembra minimamente intenzionato a voler trascorrere del tempo di qualità in sua compagnia.

Anticipazioni Beautiful: Carter rincuora Quinn, ma intanto Eric...

All'ex promesso sposo di Zoe dispiace vedere quanto Quinn sia giù di morale. Nel tentativo di rincuorarla, Carter le dice di essere certo che il Forrester senior la ami e rispetti, e sottolinea che, a parer suo, lei sia fortunata ad essere sposata con un uomo affabile ed integerrimo come Eric. Purtroppo, però, la realtà è ben diversa. Infatti, proprio mentre gli ex amanti stanno affrontando questo discorso, il canuto capofamiglia è insieme a Donna. Questi ultimi, incapaci di resistere ad una passione travolgente - che in realtà non si è mai spenta - hanno cominciato a frequentarsi di nascosto... sotto le lenzuola.

Beautiful, Anticipazioni puntata del 1° luglio 2023: Liam con le spalle al muro!

Dopo aver accontentato Steffy, la quale gli aveva chiesto di trascorrere la notte a casa sua, Liam torna da Hope. Il giovane, vedendo quanto la moglie e Brooke siano arrabbiate per il suo mancato ritorno e soprattutto per non aver ricevuto neanche una telefonata da parte sua, tenta di giustificarsi e rassicurare entrambe. La Logan junior e la madre, però, non si placano, e gli chiedono fino a che punto abbia intenzione di spingersi. Lo Spencer tentenna. Nel frattempo, alla casa sulla scogliera, Ridge e Taylor promettono alla Forrester che le staranno per sempre vicino. Una volta che le hanno dato la buonanotte, gli ex coniugi finiscono con lo scambiarsi un appassionato bacio. La Logan senior, invece, è rincasata, ed attende il ritorno dell'amato Forrester... invano.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 giugno al 2 luglio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.