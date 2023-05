Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 7 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 7 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi7 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 maggio 2023 - Hope cercherà di aiutare sua madre. La ragazza penserà di convincere suo padre a salvare il matrimonio di Brooke, tornando a parlare con Ridge. La giovane Logan non si arrenderà sino alla fine e le proverà tutte. Intanto Taylor tenterà di calmare gli animi dei figli e li inviterà a non essere pressanti con il loro padre e a rispettare il momento delicato che sta vivendo. Carter e Paris invece continueranno la loro passionale serata. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 7 maggio 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 7 maggio 2023 - Sermin ha saputo che Sabahattin sta per risposarsi. La bionda lo aveva invitato a cena per chiedergli scusa, e per chiedergli di riprovarci, ma è stata rifiutata. Dopodiché, Sermin ha notato un anello sul dito dell'ex marito, che poi le ha confermato di essere in procinto di convolare a nozze con Julide. La nipote di Hunkar non ha la minima intenzione di permettere a Sabahattin di compiere un simile passo: ne andrebbe della sua reputazione. Allora, la donna va a far visita al procuratore, e prova ad impietosirla, nella speranza di spingerla a prendere le distanze dal primario. A quanto pare, il suo piano funziona. Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 2 al 7 maggio 2023.