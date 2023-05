Beautiful Anticipazioni 7 maggio 2023: Hope ha un'idea per aiutare Brooke a riprendersi Ridge. Ecco quale

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Taylor cercherà di frenare l'entusiasmo dei suoi figli, Hope penserà a un modo per aiutare sua madre a riconquistare Ridge. La ragazza avrà un'idea.

Nelle due puntate di Beautiful in onda il 7 maggio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Hope cercherà di aiutare sua madre. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la ragazza penserà di convincere suo padre a salvare il matrimonio di Brooke, tornando a parlare con Ridge. La giovane Logan non si arrenderà sino alla fine e le proverà tutte. Intanto Taylor tenterà di calmare gli animi dei figli e li inviterà a non essere pressanti con il loro padre e a rispettare il momento delicato che sta vivendo. Carter e Paris invece continueranno la loro passionale serata.

Anticipazioni Beautiful: Hope pronta a tutto per salvare il matrimonio di sua madre

Brooke è in lacrime ed è ormai certa di aver perso per sempre Ridge. Hope non riesce a credere che il Forrester abbia davvero lasciato sua madre e si sente profondamente in colpa per quello che è successo. Se non fosse stato per la sua insistenza e per il suo desiderio di vedere suo padre accolto in casa, le cose non sarebbero andate in questo modo. La ragazza vorrà quindi rimediare e penserà di chiedere a Deacon di andare a parlare con il Forrester, per spiegargli – con calma – quello che è davvero successo la notte di Capodanno. Si presenterà quindi a Il Giardino, interrompendo l'ennesimo incontro tra lo Sharpe e Sheila e senza vedere, anche questa volta, la Carter – che farà in tempo a nascondersi. Hope pregherà il suo papà di salvare il matrimonio di sua madre e di fare uno sforzo enorme, presentandosi dal suo peggior nemico.

Beautiful Anticipazioni: Taylor spinge Steffy e Thomas a mantenere la calma

Steffy e Thomas sono felicissimi che Ridge abbia rotto con Brooke ma vorrebbero che il loro padre non avesse neanche più rapporti amichevoli con la sua ex moglie. I due insisteranno tantissimo affinché lo stilista torni a casa e rinsaldi la sua relazione con la loro mamma. Taylor cercherà però di calmare gli spiriti scalpitanti dei suoi figli, facendo capire loro che Ridge è in grande difficoltà e che nessuno dovrebbe insistere in questo momento e tormentarlo. È necessario invece rispettare i suoi tempi e i suoi sentimenti. Steffy però non intende perdere questa grande occasione e sa che Brooke, con le sue moine, ha più volte ottenuto il perdono. Stavolta non ci dovrà riuscire.

Anticipazioni Beautiful: Carter e Paris cedono alla passione

Mentre Hope cercherà di convincere Deacon a presentarsi da Ridge, nel tentativo di salvare il matrimonio di Brooke, e Taylor tenterà di calmare i suoi figli, Carter cederà completamente a Paris e i due passeranno una notte d'amore bollente. I due ragazzi non resisteranno e si lasceranno trasportare dal momento, nonostante il Walton abbia promesso a Grace di non avvicinarsi più a sua figlia e di lasciare campo libero a Zende. Le cose si complicheranno sempre di più.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.