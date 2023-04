Beautiful Anticipazioni dal 1° al 7 maggio 2023: Brooke sola e abbandonata. Ridge non vuole più vederla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 1° al 7 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 1° al 7 maggio 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa: Ridge decide di comunicare a Brooke la sua decisione di chiudere con il loro matrimonio. Nonostante le preghiere, la Logan dovrà dire addio al suo consorte. Intanto Sheila, ormai al corrente di tutto, gongolerà con Deacon mentre Hope cercherà di rincuorare sua madre.

Puntata in onda Lunedì 1° maggio 2023

Brooke chiede a Liam di indagare su Ridge e di scoprire se il Forrester abbia o meno passato la notte da sua figlia Steffy. Il ragazzo decide di accontentare la suocera e arriva a casa della sua ex, deciso a parlare con lo stilista. Ma né Steffy né Thomas gli permettono di incontrare il loro padre, convinti che le cose stiano andando, finalmente, come dovrebbero. Intanto Ridge, che ha passato la notte nella stessa stanza con Taylor, sembra pronto a dimenticare per sempre Brooke. I suoi figli ne sono davvero felici.

Puntata in onda Martedì 2 maggio 2023

Brooke è molto preoccupata per il fatto che Ridge non sia tornato a casa. La Logan cerca di scoprire cosa sia successo al marito e chiede informazioni anche a Eric. Il Forrester è deluso dal comportamento di Thomas e Steffy ma non può biasimare i nipoti per aver cercato di riportare a casa il loro padre ma soprattutto non riesce a nascondere di credere che la situazione stia diventando molto complessa. Mentre è assorta nei suoi pensieri, Brooke rivede finalmente Ridge. Lo stilista è tornato a casa per affrontare faccia a faccia la moglie, che si accorge che lui non ha più la fede al dito.

Puntata in onda Mercoledì 3 maggio 2023

Ridge ha deciso di rompere con Brooke e ha tolto la sua fede nuziale. Brooke è sconvolta ma lo stilista è determinato ad andare avanti con la sua decisione. Il Forrester le confessa di non poterne più dei tradimenti e delle sofferenze causate dalla sua relazione. Poi le confessa di aver dormito insieme a Taylor ma le confida che tra loro non è successo nulla. La Logan lo prega di cambiare idea e si dice fiduciosa che il loro amore possa salvarsi.

Puntata in onda Giovedì 4 maggio 2023

Ridge è deciso a lasciare Brooke e a chiudere il loro matrimonio. La Logan è disperata. Steffy e Thomas incontrano Hope alla Forrester Creations. I due ragazzi raccontano alla giovane che Ridge ha passato la notte con Taylor e che le nozze con sua madre sono ormai saltate. I tre finiscono, ovviamente, per prendersela l'uno con l'altro.

Puntata in onda Venerdì 5 maggio 2023

Hope, Thomas e Steffy continuano a parlare del matrimonio tra Ridge e Brooke mentre Sheila si presenta da Taylor e scopre che le nozze tra la Logan e il Forrester sono ormai naufragate. Brooke intanto si lecca le ferite, dopo essere stata lasciata a casa – da sola – da Ridge. Hope arriva a casa sua e cerca di rincuorarla. Intanto Sheila raggiunge Deacon, felice di raccontargli le novità che ha appena scoperto. Paris invece si presenta da Carter, decisa a passare la serata con lui.

Puntata in onda Sabato 6 maggio 2023

La Soap non va in onda per lasciare spazio allo Speciale dedicato all'incoronazione di Re Carlo III.

Puntata in onda Domenica 7 maggio 2023

Paris intende passare la notte con Carter e il Walton finisce per cedere. Ridge, tornato alla Forrester Creations, è pensieroso e Steffy ne approfitta per chiamare Taylor, affinché gli faccia tornare il buon umore. I fratelli Forrester continuano a spingere il padre a riunire la loro famiglia. Intanto Hope rincuora sua madre e la spinge a mandare una mail a Ridge, che non sembra volerle rispondere al telefono. La ragazza, successivamente, raggiunge suo padre a Il Giardino, interrompendo – senza vederla – la sua conversione con Sheila.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.