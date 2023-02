Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 4 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 febbraio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 4 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 febbraio 2023 - vedremo Brooke tornare alla carica con Eric, Finn confessare a Steffy di non averle dato retta, Quinn fare pace con Eric e Katie rafforzare il suo rapporto con Carter. La Logan non riuscirà a trattenersi dal parlare con Eric e dal dirgli che sta commettendo un altro terribile sbaglio. Dovrebbe cacciare Quinn subito e riallacciare i rapporti con Donna. Finn invece, dopo aver parlato con Sheila, tornerà a casa e racconterà alla moglie del colloquio assurdo che ha avuto con la madre. La Forrester non ne sarà per nulla felice ma suo marito si affretterà a rassicurarla di non aver fatto nessun danno, almeno questa vota. Quinn invece, dopo aver parlato con Carter, si deciderà a cambiare atteggiamento nei confronti del marito. Tornata alla Villa confesserà al suo Eric di essere pentita per il terribile comportamento avuto nell'anno precedente e gli dirà di aver capito di essere lei il vero ostacolo alla felicità nel loro matrimonio. Katie e Carter intanto continueranno a corteggiarsi l'un l'altro e Sheila convincerà Jack a dire tutta la verità alla sua famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 4 febbraio 2023 - Zuleyha perde di nuovo il controllo. La Altun non sopporta che il marito non le consenta di ricongiungersi con il figlioletto, ed che ora le abbia persino negato il permesso di trascorrerci qualche ora insieme. Esasperata, la ragazza raggiunge in fretta e furia l'ospedale e prende Mujgan di petto. Con tono perentorio Zuleyha domanda alla rivale in amore perché non sia ancora convolata a nozze con il fidanzato. A lei, infatti, preme che i due si sposino, dato che Demir le ha detto che non le farà riabbracciare il piccolo Adnan fino a quando ciò non sarà successo. Mujgan è attonita. L'imprenditore tenta di placare la Altun, la quale, però, continua con la sua scenata... fino a quando non accusa un malore! Qui la trama completa di Terra Amara.

