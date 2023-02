Beautiful Anticipazioni 4 febbraio 2023: Finn confessa a Steffy di averla tradita. Ha parlato con Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Finn rivelerà a Steffy di aver riparlato con Sheila ma di non aver ottenuto alcuna risposta alle sue domande. Quinn ed Eric faranno pace mentre la Carter spingerà Jack a dire la verità.

Nella doppia puntata di Beautiful che andrà in onda il 4 febbraio 2023, dalle ore 13.45 su Canale5, vedremo Brooke tornare alla carica con Eric, Finn confessare a Steffy di non averle dato retta, Quinn fare pace con Eric e Katie rafforzare il suo rapporto con Carter. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Logan non riuscirà a trattenersi dal parlare con Eric e dal dirgli che sta commettendo un altro terribile sbaglio. Dovrebbe cacciare Quinn subito e riallacciare i rapporti con Donna. Finn invece, dopo aver parlato con Sheila, tornerà a casa e racconterà alla moglie del colloquio assurdo che ha avuto con la madre. La Forrester non ne sarà per nulla felice ma suo marito si affretterà a rassicurarla di non aver fatto nessun danno, almeno questa vota. Quinn invece, dopo aver parlato con Carter, si deciderà a cambiare atteggiamento nei confronti del marito. Tornata alla Villa confesserà al suo Eric di essere pentita per il terribile comportamento avuto nell'anno precedente e gli dirà di aver capito di essere lei il vero ostacolo alla felicità nel loro matrimonio. Katie e Carter intanto continueranno a corteggiarsi l'un l'altro e Sheila convincerà Jack a dire tutta la verità alla sua famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Brooke torna da Eric per spingerlo a cacciare Quinn

Donna ha vissuto il suo peggiore incubo e purtroppo per lei, Quinn ha avuto la meglio e l'ha fatta licenziare. Per Brooke è stato un grande affronto. La Logan è furiosa per quello che è successo alla sorella e dopo aver archiviato – momentaneamente – la questione Hope-Deacon, deciderà di far visita a Eric per parlargli di quanto accaduto. La bionda farà capolino a Villa Forrester dove rivelerà allo stilista di essere molto delusa dal suo comportamento. Brooke lo pungolerà dicendogli che la scelta di liberarsi di Donna, oltre a far soffrire lei, contribuirà a rendere pure il Forrester più triste e solo. È infatti chiaro che solo Donna Logan sia in grado di rendere felice Eric Forrester e così sarà per sempre, anche se la Fuller userà le sue armi migliori per fermarli. Sarà quindi tempo di mettere Quinn alla porta e di ricominciare una vita senza la signora Forrester più odiata della storia della Soap.

Finn rivela a Steffy di aver parlato con Sheila: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 4 febbraio 2023

Steffy si è spaventata a causa della rivelazione di Finn e ha pregato il marito di non fare sciocchezze e di tenersi alla larga da Sheila. Ma Finnegan non è riuscito a tenere fede alle sue promesse. Dopo aver trovato la Carter a Il Giardino, il ragazzo ne ha approfittato per farle la domanda a cui vuole da tempo risposta: chi è il suo vero padre? Sheila ha mentito al figlio dicendogli di non saperlo ma in realtà ha solo voluto tenere nascosto il segreto che lei e Jack mantengono da ormai diversi anni. Finn tornerà a casa sconsolato e deciderà di raccontare tutto a sua moglie. Steffy si arrabbierà molto con lui ma capirà quasi subito che il ragazzo ha avuto un attimo di debolezza, che non si ripeterà più. Finnegan confesserà alla consorte che la rossa ha affermato di non sapere chi sia suo padre e che lui, dopo questa risposta, vorrà vederci più chiaro. Le dirà però di sentirsi in colpa e di non volere che i suoi genitori adottivi possano soffrire per questa sua ricerca. La Forrester lo rassicurerà.

Beautiful Anticipazioni: Sheila spinge Jack a dire la verità a Finn

Dopo aver assistito impotente e sentendo davvero molto poco, alla conversazione tra Sheila e Finn, Jack ha raggiunto la sua ex amante per sapere cosa i due si siano detti. La Carter gli ha rivelato che il loro bambino le ha domandato di suo padre e che lei ha dovuto mentirgli. Il Finnegan senior la ringrazierà ma lei sarà molto dura con lui. È tempo che questo segreto venga alla luce e non c'è più tempo da perdere. Finn scoprirà sicuramente qualcosa e sarebbe molto meglio se lo venisse a sapere da suo padre. Jack le dovrà dare ragione e penserà di affrontare prima Li, a cui dovrà rivelare del suo tradimento.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Quinn si assume le sue colpe e fa pace con Eric

Quinn ha capito di essere lei la causa dell'infelicità nel suo matrimonio. La Fuller ha ammesso, davanti a Carter, di aver compreso finalmente i suoi errori. Ha sabotato lei la sua relazione con il Forrester e ora ne pagherà lo scotto. E mentre Carter si lascerà consolare e rallegrare da Katie – che raggiungerà l'avvocato poco dopo che Quinn se ne sarà andata – la signora Forrester tornerà a casa, per chiarire una volta per tutte con suo marito e chiedere il suo perdono. L'ammissione di colpevolezza della bruna, colpirà moltissimo Eric, che l'accoglierà tra le braccia, promettendole che da ora in poi tutto andrà per il meglio e il loro amore sboccerà di nuovo come un fiore a primavera.

