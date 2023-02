Terra Amara Anticipazioni 4 febbraio 2023: Yilmaz uccide Ercument!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 febbraio 2023, alle 14.10, Ercument violenta Gulten. Yilmaz, che la stava cercando, la trova, ma ormai è troppo tardi. Inizia una colluttazione con il cugino di Demir, che spara all'ex meccanico. L'Akkaya, prima di perdere i sensi, lo colpisce in testa più volte con un sasso. Hunkar e Fekeli vogliono insabbiare tutto. La donna però lo racconta al figlio. Lo Yaman, sconvolto, non accompagna Zuleyha dal piccolo Adnan. La giovane, allora, s'infuria, e si dirige in ospedale per affrontare Mujgan: vuole sapere per quale motivo non si sia ancora sposata. Nonostante il marito provi a tranquillizzarla, la Altun fa una scenata in piena regola e si arrabbia tanto che arriva a perdere i sensi.

Terra Amara Anticipazioni: Ercument stupra Gulten!

Gulten era fuori per sbrigare delle faccende quando Ercument l'ha avvicinata. Con la scusa di aver bisogno che lei lo accompagnasse in un posto, il ragazzo l'ha condotta in luogo isolato. Approfittando della situazione, Ercument si è scagliato contro Gulten, e l'ha violentata. Intanto, Yilmaz la stava cercando per parlarle della lettera che scrisse ed inviò al padre di Mujgan per informarla che sua figlia era in procinto di sposare un ex galeotto. Quando l'imprenditore la trova, ormai il peggio è accaduto. L'Akkaya aggredisce il cugino di Demir, che, per difendersi, gli spara. Un attimo prima che Ercument spari anche alla poverina, ed un attimo prima di perdere i sensi, il giovane lo colpisce ripetutamente in testa con un sasso.

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar e Fekeli insabbiano tutto...

Hunkar riporta Gulten a casa, e le fa un bagno caldo. Mentre la ripulisce, la signora giura alla domestica - ancora sotto shock - che nessuno verrà mai a sapere che cosa le è successo, in modo tale che il suo onore resti intatto. Pertanto, nel momento in cui Saniye le domanda per quale ragione Gulten si trovi in quelle condizioni, Hunkar mente spudoratamente, dicendole che è stato Yilmaz a picchiarla. Quest'ultimo, stando a quanto raccontato dalla donna, ha perso le staffe dopo aver scoperto che era stata l'inserviente a scrivere ed inviare la lettera rivelatrice al papà della dottoressa. Dopodiché, Hunkar incontra Fekeli. Entrambi sono d'accordo: la cosa migliore per tutti è che questa terribile storia venga insabbiata. La signora sarebbe la zia di uno stupratore, l'Akkaya finirebbe in carcere per omicidio, e per Gulten l'umiliazione sarebbe insopportabile. Hunkar, però, ne parla quantomeno con il figlio. Sconvolto, lo Yaman non porta neanche Zuleyha al consueto incontro con il piccolo Adnan...

Zuleyha accusa un malore, nelle Anticipazioni del 4 febbraio 2023 di Terra Amara

L'ex sarta perde di nuovo il controllo. La Altun non sopporta che il marito non le consenta di ricongiungersi con il figlioletto, ed che ora le abbia persino negato il permesso di trascorrerci qualche ora insieme. Esasperata, la ragazza raggiunge in fretta e furia l'ospedale e prende Mujgan di petto. Con tono perentorio Zuleyha domanda alla rivale in amore perché non sia ancora convolata a nozze con il fidanzato. A lei, infatti, preme che i due si sposino, dato che Demir le ha detto che non le farà riabbracciare il piccolo Adnan fino a quando ciò non sarà successo. Mujgan è attonita. L'imprenditore tenta di placare la Altun, la quale, però, continua con la sua scenata... fino a quando non accusa un malore!

