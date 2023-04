Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 30 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara Anticipazioni - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 30 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 aprile 2023 - Hope e Liam attenderanno trepidanti il ritorno di Brooke a casa e spereranno che l'incontro tra lei e Ridge abbia risolto la situazione. Purtroppo però le cose non andranno come sperato e la Logan arriverà a casa distrutta e furiosa, per non essere stata neanche in grado di parlare con suo marito, a causa dell'ostruzione di Thomas. La bionda avrà paura di aver perso il suo consorte per sempre. E in effetti le cose si metteranno veramente male per lei, visto che Ridge, rimasto solo con Taylor, la bacerà, promettendo di ricominciare una vita con lei. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 30 aprile 2023 - chiaramente, Mujgan coglie al volo qualsiasi occasione per scagliarsi contro l'Akkaya, ed in effetti non fanno altro che discutere. Contemporaneamente, alla tenuta sta per esplodere una violenta lite tra Zuleyha e Demir. Quest'ultimo sta affrontando un discorso piuttosto delicato con Hunkar, e nessuno dei due si rende conto che l'ex sarta è in ascolto. La Altun resta a bocca aperta quando sente quello che lo Yaman e la madre si stanno dicendo, e, non appena ha modo, punta il dito contro il marito. Demir, adesso, sta provando a far capire all'amata consorte di essere in errore, perché ha solo frainteso le sue parole... Qui la trama completa di Terra Amara.

