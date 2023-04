Beautiful Anticipazioni 30 aprile 2023: Ridge e Taylor si baciano appassionatamente. Brooke è ko!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge e Taylor si lasciano andare a un bacio mentre Brooke torna a casa furiosa contro Thomas e ormai senza speranze.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda il 30 aprile 2023 a partire dalle ore 13.45 su Canale5, Hope e Liam attenderanno trepidanti il ritorno di Brooke a casa e spereranno che l'incontro tra lei e Ridge abbia risolto la situazione. Purtroppo però le cose non andranno come sperato e la Logan arriverà a casa distrutta e furiosa, per non essere stata neanche in grado di parlare con suo marito, a causa dell'ostruzione di Thomas. La bionda avrà paura di aver perso il suo consorte per sempre. E in effetti le cose si metteranno veramente male per lei, visto che Ridge, rimasto solo con Taylor, la bacerà, promettendo di ricominciare una vita con lei.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam in ansia per Brooke

Brooke ha deciso di parlare faccia a faccia con Ridge, visto che il marito non risponde alle sue chiamate. La Logan ha lasciato la Villa per correre a casa di Steffy, dove è sicura che il consorte si sia “rifugiato”. Hope e Liam sono rimasti ad aspettarla. I due ragazzi cercheranno di farsi forza a vicenda, sperando che la situazione si risolva il prima possibile. La piccola Logan sarà convinta che il Forrester non possa gettare all'aria anni d'amore solo per un errore dettato dall'alcol ma Liam non sarà così tanto convinto che lo stilista possa davvero perdonare la moglie, trattandosi di uno sbaglio compiuto con il suo peggior nemico: Deacon Sharpe.

Beautiful Anticipazioni: Brooke torna a casa senza più speranze

Thomas si prenderà la sua vendetta e caccerà Brooke, senza permetterle neanche di far sapere a Ridge che lei era là. La Logan tornerà a casa con un diavolo per capello e racconterà a Hope e Liam quanto successo. La bionda dirà loro di essere stata boicottata dal figliastro e di aver scoperto che il ragazzo aveva in mano il cellulare del padre ed è per questo che suo marito non ha mai risposto ai suoi messaggi. Brooke sarà furiosa e anche Hope e Liam lo saranno. I due ragazzi saranno delusi soprattutto dal comportamento dei fratelli Forrester, che sta peggiorando di volta in volta.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge bacia Taylor

Dopo aver cercato di convincere – ancora una volta - Ridge a tornare a casa e a lasciare Brooke, Steffy raggiungerà suo fratello in giardino e scoprirà che Brooke è appena stata mandata via. La ragazza sarà fiera di Thomas e spererà che le cose si mettano finalmente in loro favore. Intanto dentro casa, Ridge si lascerà trasportare dalle parole di Taylor, sempre pronta a dargli il suo supporto. Il momento di confidenze tra i due, si trasformerà in qualcosa di più forte e i due si daranno un bacio appassionato.

