Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 3 giugno 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 giugno 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 giugno 2023 - mentre Taylor e Ridge continueranno a essere d'accordo che Thomas e Steffy non debbano intervenire così tanto nella loro vita amorosa ma saranno pure orgogliosi di quello che sono diventati i loro figli – soprattutto Steffy – la Forrester e Sheila avranno il loro scontro finale. La Carter, al culmine della sua ira, punterà la pistola contro la sua rivale ma invece che colpire lei, il proiettile andrà dritto nel petto di Finn, che morirà. La malefica rossa, accortasi dell'errore, perderà la testa e sparerà pure alla figlia di Ridge, impedendole di chiamare i soccorsi e lasciandola in un bagno di sangue. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 3 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 3 giugno 2023 - Yilmaz è un'anima in pena. Per punirlo della sua relazione extra-coniugale, Mujgan ha preso Kerem Ali e si è messa in viaggio verso Istanbul: il suo intento è quello di fuggire in America, dove si stabilirà con il figlioletto. L'ex meccanico non è disposto a rinunciare alla sua famiglia per un errore che non ha neanche commesso; pertanto, si precipita nella capitale turca, sperando di rintracciare per tempo la moglie. Qui, l'Akkaya si prepara a mettere in atto il piano che ha escogitato con alcuni suoi amici, quando la polizia li arresta tutti con l'accusa di rivendere merce rubata! Qui la trama completa di Terra Amara.

