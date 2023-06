Terra Amara Anticipazioni 3 giugno 2023: Zuleyha pronta a darsi fuoco in piazza!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 3 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Zuleyha sta per darsi fuoco davanti a tutti, Yilmaz finisce dietro le sbarre...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 giugno, alle 14.10, Mujgan è pronta a fuggire in America con il figlioletto, Kerem Ali, tanto da arrivare ad eludere Yilmaz, che la sta cercando disperatamente. Intanto, Hatip apprende con una certa preoccupazione che il caso Cengaver non è ancora stato chiuso; così, l'imprenditore commissiona ai suoi tirapiedi un misterioso furto di cavalli. Fadik, invece, chiede a Fadik di andare con lui ad una festa, e questo invito sembra una sorta di dichiarazione d'amore. Dopodiché, Demir non vuole che Zuleyha torni a casa o riveda i loro figli. Per disperazione e per provare la sua innocenza, l'ex sarta tenta di darsi fuoco nella piazza della città. Per fortuna, Fekeli, che si trova nei paraggi, interviene in tempo. L'uomo la salva e la porta a casa sua, assicurandole protezione. Alla scena, però, hanno assistito anche Berika e Nedret, le quali corrono ad avvisare Hunkar. Quando l'imprenditore lo viene a sapere, si precipita da Fekeli per riprendersi la Altun. Intanto, Yilmaz è ad Istanbul per cercare di rintracciare Mujgan, che è pronta a fuggire in America con Kerem Ali. Mentre l'ex meccanico predispone il piano con l'aiuto di alcuni amici, la polizia li arresta con l'accusa di rivendere merce rubata...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan fugge via con Kerem Ali!

Demir ha reagito alla notizia del tradimento di Zuleyha con rabbia. Dopo aver provato ad ucciderla, il ragazzo l'ha colpita in testa con la pistola, e l'ha lasciata priva di sensi e con una brutta ferita nei boschi. Dopodiché, quando la moglie ha provato a tornare alla tenuta, l'ha cacciata via, impedendole di rivedere i figlioletti. Come se non bastasse, l'imprenditore ha ordinato a tutti di non offrirle ospitalità. Mujgan, invece, ha optato per la fuga. Stanca di sentirsi seconda alla Altun nel cuore di Yilmaz, la dottoressa elude quest'ultimo - che la cerca disperatamente - e si prepara a partire per l'America con Kerem Ali. Intanto, Hatip sta per scoprire che non può ancora tirare un sospiro di sollievo: la procura non ha chiuso il caso Cengaver, dunque continua ad indagare. Pertanto, il Presidente della Camera di Commercio, in allarme, ordina ai suoi scagnozzi un misterioso furto di cavalli. Fadik, invece, teme che resterà sola tutta la vita, mentre le altre cameriere, una dopo l'altra, infine riusciranno a trovare la loro anima gemella. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare presto per la giovane inserviente. A quanto pare, Rasit, l'ingenuo tirapiedi di Hatip, ha messo gli occhi su Fadik. Rasit le propone di andare insieme ad una festa... e questo invito ha tutta l'aria di essere una vera e propria dichiarazione d'amore! Che sia la volta buona per la sfortunata ragazza?

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha si vuole suicidare!

Demir, convinto che Zuleyha lo abbia tradito con Yilmaz, aveva pensato di ucciderla ma, alla fine, gli è mancato il coraggio. Tuttavia, non gli è mancato quello di ripudiarla. Ad oggi, alla giovane è proibito accedere alla tenuta e, soprattutto, vedere Adnan e Leyla. La Altun è disperata, incapace di continuare a sopportare una condanna tanto severa ed ingiusta: non è mai stata infedele. Pertanto, l'ex sarta prende un drastica decisione. Zuleyha raggiunge la piazza del paese e, davanti a tutti, si cosparge di benzina. Per dimostrare la sua innocenza, la ragazza è pronta a darsi fuoco!

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli salva Zuleyha...

Fekeli sta passando proprio per la piazza del paese quando vede una folla radunata attorno alla Altun che, in lacrime, tiene in mano un'accendino. L'uomo, capendo subito che cosa stia per accadere, corre a fermarla. Dopo averla salvata, Fekeli porta l'ex fidanzata del suo figlioccio - ancora in evidente stato di shock - a casa sua; oltre ad offrirle ospitalità, le offre anche protezione. Alla scena hanno assistito anche Berika e Nedret, le quali vanno ad aggiornare Hunkar. Quest'ultima è sconvolta, così come suo figlio. Lo Yaman, senza pensarci due volte, si dirige velocemente alla villa dell'odiato rivale per portare via Zuleyha...

Yilmaz in manette, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 3 giugno 2023

Yilmaz è un'anima in pena. Per punirlo della sua relazione extra-coniugale, Mujgan ha preso Kerem Ali e si è messa in viaggio verso Istanbul: il suo intento è quello di fuggire in America, dove si stabilirà con il figlioletto. L'ex meccanico non è disposto a rinunciare alla sua famiglia per un errore che non ha neanche commesso; pertanto, si precipita nella capitale turca, sperando di rintracciare per tempo la moglie. Qui, l'Akkaya si prepara a mettere in atto il piano che ha escogitato con alcuni suoi amici, quando la polizia li arresta tutti con l'accusa di rivendere merce rubata!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 29 maggio al 4 giugno 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.