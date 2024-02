Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 3 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 3 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 15.00 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha..

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 febbraio 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 3 febbraio 2024 - Brooke tremerà come una foglia. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan, scoperto da Donna che Ridge è volato ad Aspen, prenderà il primo aereo disponibile per raggiungere il marito in montagna. La bionda avrà paura, giustamente, che il suo consorte abbia in mente qualcosa con Taylor e che lei sia stata esclusa, senza neanche essere avvertita. Intanto Ridge continuerà a rivolgere alla Hayes parole d’amore. Lo stilista tenterà di convincerla che stavolta sia tornato da lei e che voglia restare al suo fianco, senza alcun trucco. La dottoressa gli crederà? Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 3 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 3 febbraio 2024 - Fikret deve fare la proposta a Betul, e Sermin desidera organizzare una festa di fidanzamento per dimostrare a tutti gli abitanti di Cukurova che i futuri sposi sono felici. Fikret, però, non è per niente contento: non vuole convolare a nozze con Betul, perché innamorato di Zuleyha. Mentre tutti sono alla festa, qualcuno irrompe alla tenuta Yaman; Gaffur, sentendo dei rumori, decide di andare a controllare e viene aggredito! Qui la trama completa di Terra Amara.

