Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 28 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 28 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 maggio 2023 - vedremo che Steffy deciderà di affrontare Sheila una volta per tutte. La Forrester, nonostante le rassicurazioni di Finn, vorrà vederci chiaro. La ragazza sarà certa che suo fratello le stia nascondendo qualcosa ma visto che lui non intende dirle nulla, andrà direttamente alla fonte. Busserà alla porta della camera d'hotel della Carter e le chiederà immediate spiegazioni. La risposta della donna non sarà per nulla convincente. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 28 maggio 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 maggio 2023 - il medico informa Behice di aver inviato allo Yaman le riprese di un incontro segreto ed intimo tra Zuleyha e l'Akkaya, e che sospetta che presto possa consumarsi una tragedia. La zia rimprovera Mujgan, accusandola di aver compiuto l'ennesima scelleratezza a causa della sua folle gelosia. Hunkar, invece, in preda al panico ha avvisato Fekeli, e adesso i due si sono messi sulle tracce di Demir. Quest'ultimo ha però già portato la Altun nel bosco, e le sta puntando una pistola contro. La ragazza, disperata, gli giura di non avergli mancato di rispetto in alcun modo; lo Yaman, accecato dalla rabbia, non sembra neanche starla a sentire. Poco dopo, si odono degli spari, e si vede l'imprenditore che, sotto shock, si rimette al volante, da solo... e con le mani sporche di sangue. Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 22 al 28 maggio 2023.