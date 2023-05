Beautiful Anticipazioni 28 maggio 2023: Steffy vs Sheila. La guerra è solo all'inizio

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate in onda il 28 maggio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Steffy deciderà di affrontare Sheila una volta per tutte. La Forrester, nonostante le rassicurazioni di Finn, vorrà vederci chiaro. La ragazza sarà certa che suo fratello le stia nascondendo qualcosa ma visto che lui non intende dirle nulla, andrà direttamente alla fonte. Busserà alla porta della camera d'hotel della Carter e le chiederà immediate spiegazioni. La risposta della donna non sarà per nulla convincente.

Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a riconquistare Ridge

Dopo aver sognato gli uomini della sua vita e aver ricevuto la visita di Eric, Brooke sarà più che convinta di dover ritornare alla carica con Ridge e di doverlo riconquistare. Il Forrester sarà però ancora combattuto tra lei e Taylor e sarà pure preoccupato per lo strano comportamento che suo figlio Thomas ha cominciato ad avere da qualche tempo. Lo stilista tenterà di capire cosa gli stia succedendo ma a volerci vedere chiaro nella faccenda, sarà soprattutto Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Steffy vuole affrontare Sheila

Steffy ha raccontato a Finn di aver visto Sheila e Thomas parlare nel vicolo dietro a Il Giardino. La ragazza ha confessato al marito di essere certa che suo fratello e la rossa stiano macchinando qualcosa di grave e sarà pronta a scoprirlo. Finnegan cercherà di rassicurarla e farà di tutto per farle passare una notte serena e una mattinata senza pensieri. Steffy però non riuscirà a calmarsi e informerà il consorte di aver deciso di recarsi da Sheila per parlarle faccia a faccia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy affronta Sheila

Steffy sarà determinata a scoprire cosa stia succedendo tra suo fratello e Sheila e deciderà di bussare alla porta della camera d'albergo della Carter. Una volta faccia a faccia con la sua nemica, le dirà di averla vista in compagnia di Thomas e le imporrà di dirle immediatamente cosa sta succedendo. La rossa terrà la bocca chiusa e anzi insisterà con la giovane affinché lei la accetti nella sua famiglia e nella vita di suo figlio e suo nipote. Lo scontro tra le due sarà, come prevedibile, molto serrato.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.