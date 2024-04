Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 28 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara- per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra, che andranno in onda oggi, 28 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.30 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha...

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 aprile 2024 - Steffy, Finn ma anche Thomas vivranno un vero e proprio incubo… di nuovo. In una notte di tempesta, i Forrester decideranno le sorti di Thomas e tutti saranno concordi sul fatto di doverlo cacciare dall’azienda. Il ragazzo cercherà di difendersi ma il suo futuro sembra essere già scritto. Intanto Steffy, d’accordo con la famiglia per l’estromissione del fratello, rimarrà a casa per godersi una serata romantica con il marito. Prima che tra loro possa scoppiare la passione, i due ragazzi saranno sconvolti dall’arrivo di Sheila, che si presenterà alla loro porta. Brooke e Taylor sembreranno aver trovato un punto di incontro e si confronteranno, per la prima volta, come due amiche. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 aprile 2024

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 aprile 2024 - la signora di Villa Yaman è impaziente di godersi qualche giorno di totale spensieratezza in compagnia della sua famiglia. Infatti, dopo le loro nozze, l'Altun ed l'amato hanno deciso di trascorre una piccola vacanza con i piccoli Adnan e Leyla lontani da casa. Tuttavia, non sapendo che Hakan stava per essere ucciso, e notando che si comporta in modo strano, la giovane inizia a sospettare che le stia nascondendo qualcosa. Allora, determinata a scoprire di che cosa si tratti, Zuleyha aspetta che il consorte esca per pedinarlo... Qui la trama completa di Terra Amara.