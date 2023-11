Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 25 novembre

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara- per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 25 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 novembre 2023 - Brooke capirà di avere ormai le spalle al muro. Taylor e Steffy stanno vincendo o almeno così pare. A confermarle che le cose le stanno sfuggendo di mano, sarà Donna, che chiamerà la sorella per raccontarle come sta andando la serata a Villa Forrester e di come Ridge sembri a suo agio con la sua ex moglie. La Logan, furiosa, metterà in guardia Hope con ancora più fermezza. Sua figlia non deve farsi abbindolare da nessuno e non deve lasciare che Douglas le venga portato via. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 25 novembre 2023 - Fekeli si scusa con Fikret per averlo accusato e denunciato, però quest'ultimo non riesce a perdonarlo perché sente che lo zio ha tradito la sua fiducia. Intanto, Umit va a trovare Zuleyha per assicurarsi che stia bene, mentre Demir, irritato delle continue visite dell'ex amante, le intima di non farsi più vedere. Sermin, invece, rivela a Lutfiye che la donna che Sevda chiamava mentre delirava era proprio la Kahraman, che in realtà si chiama Ayla. Dopodiché, la zia di Fikret va in ospedale per parlare con il primario... Qui la trama completa di Terra Amara.

