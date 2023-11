Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 novembre 2023: Donna mette in guardia Brooke. Taylor sta vincendo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Donna chiamerà Brooke e la informerà che Taylor e Ridge sono troppo affiatati. La Logan rabbrividirà e metterà in guardia Hope, di nuovo.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 25 novembre 2023, alle ore 13.45, Brooke capirà di avere ormai le spalle al muro. Taylor e Steffy stanno vincendo o almeno così pare. A confermarle che le cose le stanno sfuggendo di mano, sarà Donna, che chiamerà la sorella per raccontarle come sta andando la serata a Villa Forrester e di come Ridge sembri a suo agio con la sua ex moglie. La Logan, furiosa, metterà in guardia Hope con ancora più fermezza. Sua figlia non deve farsi abbindolare da nessuno e non deve lasciare che Douglas le venga portato via.

Anticipazioni Beautiful: Donna racconta a Brooke di come Ridge e Taylor sembrano affiatati

A casa Forrester c’è grande festa. Tutta la famiglia si è riunita per brindare al ritorno di Finn ma anche di Douglas, tornato finalmente con suo padre. Donna ha stupito Eric e tutti, mostrando il nuovo ritratto del Forrester sul caminetto. Tutti hanno ritenuto l’idea della Logan favolosa ed è giusto che, per la prima volta, sul muro del salone di rappresentanza ci sia il ritratto del capo famiglia. Donna sarà però anche preoccupata. Ha notato infatti come Taylor e Ridge si guardano e deciderà di chiamare sua sorella per metterla in guardia e raccontarle tutto. Brooke riceverà la sua telefonata e rimarrà ovviamente scioccata. Per lei la guerra diventerà ancora più dura.

Beautiful Anticipazioni: Brooke mette in guardia Hope e le chiede di non fidarsi dei Forrester

La chiamata di Donna metterà Brooke ancora più sull’attenti. La donna capirà che le cose stanno degenerando e che la sua assenza a Villa Forrester non solo è stata premeditata ma sta anche facendo volgere la situazione a favore di Taylor. L’unica che può fare qualcosa, ora come ora, è Hope. La ragazza non deve farsi abbindolare dai Forrester e non deve farsi convincere a stare dalla loro parte, neanche per il bene di Douglas. Brooke metterà quindi in allarme la figlia e le chiederà di non fidarsi di nessuno.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope pronta ad andare alla festa ma prima vuole passare da Deacon

Hope sentirà lo sfogo della madre e le assicurerà che starà attenta ma le dirà anche che farà di tutto per proteggere Douglas e renderlo felice. La ragazza le rivelerà di voler partecipare alla festa anche se vedrà Ridge e Taylor affiatati. Prima però vorrà parlare con Deacon e avere da lui qualche consiglio. Stare in mezzo a due fazioni non sarà facile e avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile. Ma il suo arrivo a casa dello Sharpe, che sarà andato a lavoro e avrà lasciato da sola Sheila, le riserverà grandi sorprese.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.