Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 25 marzo 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 marzo 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 25 marzo 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 marzo 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 marzo 2023 - Ridge e Hope cercheranno di consolare Brooke e di spingerla a farsi aiutare. La Logan accetterà di ricominciare con le sedute degli alcolisti anonimi e prometterà sia alla figlia che al marito di non ricadere più in tentazione. Intanto Taylor avrà raggiunto Steffy alla Forrester. Madre e figlia concorderanno sul fatto che tra Brooke e Ridge debba essere successo qualcosa e che la colpa, probabilmente, è di Deacon. La Forrester ribadirà con forza che suo padre deve lasciare le Logan e tornare dalla sua vera famiglia, quella che non lo farà mai soffrire. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 26 marzo 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 marzo 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 25 marzo 2023 - dopo aver comunicato a Fekeli e a Behice che stanno per diventare genitori, Mujgan vede l'Akkaya, con volto scuro, allontanarsi frettolosamente. La ragazza lo osserva andarsene con profonda tristezza, e chiedendosi per quale ragione il marito non appaia felice neanche adesso che c'è questa bella novità. Yilmaz, infatti, continua ad avere un solo pensiero: la Altun. Con la scusa di dover dirigersi alla fabbrica, l'imprenditore si reca alla villa degli Yaman, sperando di poter avere un confronto con lei; Zuleyha, tuttavia, delusa com'è, non ha la minima intenzione di parargli. Nel frattempo, qui Demir, all'oscuro di ciò che stia accadendo alle sue spalle tra la consorte e l'odiato Akkaya, si accorge che i cavalli stanno male. Il signore di Cukurova, furioso, se la prende con Hunkar, accusandola di non essere stata in grado di gestire la tenuta in sua assenza... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 20 al 26 marzo 2023.