Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 20 al 26 marzo 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 20 al 26 marzo 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa:

Puntata in onda Lunedì 20 marzo 2023

La serata di Capodanno è finita e Brooke si risveglia, il mattino dopo, con un grande mal di testa e con Deacon accanto a lei nel letto. La Logan capisce di avere tutti i postumi di una sbornia e, già sconvolta per questo non insignificante particolare, si ricorda di aver baciato lo Sharpe. Lui però si affretta a rassicurarla, dicendole che tra loro non è successo nulla e che, vedendola non in grado di cavarsela da sola, l'ha solo accompagnata a letto e ha vegliato su di lei per tutta la notte. Questa dichiarazione non calma però il cuore agitatissimo della Logan.

Puntata in onda Martedì 21 marzo 2023

Deacon lascia Brooke da sola e torna a Il Giardino. Viene raggiunto immediatamente da Sheila, molto curiosa di sapere come sia andata la serata di Capodanno. La rossa cerca di indagare a fondo ma lo Sharpe non si lascia scappare nient'altro che una grande tensione. Per la rossa questo particolare è abbastanza per capire di essere riuscita a creare scompiglio, anche se non capisce sino a che punto. Intanto Carter e Paris riparlano del loro bacio mentre Douglas racconta di aver visto Babbo Natale baciare la nonna. Liam non dà peso alla cosa e crede che il piccolo abbia semplicemente tanta fantasia. Intanto allo chalet arriva Deacon. Lo Sharpe sta cercando sua figlia ma lo Spencer lo informa che la ragazza non è in casa.

Puntata in onda Mercoledì 22 marzo 2023

Hope torna a casa da Liam ed è felice di sapere che suo marito abbia scambiato due parole con Deacon, senza dargli addosso. La ragazza decide poi di andare a trovare sua madre. L'arrivo di Hope interrompe la confessione di Brooke, decisa a rivelare tutto a Ridge. Impossibilitata a confessare quanto successo al marito, la Logan chiede a Deacon di mantenere il loro segreto. Intanto Sheila, convinta che la sua vendetta sia andata a buon fine, torna a da Taylor per convincerla del tutto a farle spazio nella loro famiglia.

Puntata in onda Giovedì 23 marzo 2023

Brooke non sa come comportarsi con Ridge e continua a osservare la bottiglia di Vodka che la sera prima ha bevuto. La Logan vorrebbe raccontare tutto al marito ma ha paura della sua reazione. Intanto Hope è molto in ansia per sua madre, che le ha appena rivelato di non voler più vedere Deacon a casa sua. La ragazza teme che possa essere successo qualcosa durante il Capodanno e che Ridge sia responsabile. Intanto il Forrester si confronta con i suoi figli, riguardo alla decisione di Taylor – per lui eccessiva – di invitare Sheila alla Vigilia di Natale.

Puntata in onda Venerdì 24 marzo 2023

Sheila chiede aiuto a Taylor per poter conquistare un posto nella vita di Finn, Steffy e Hayes e la dottoressa la spinge a impegnarsi per cambiare ma le nega il suo aiuto professionale. La psichiatra nota poi il grande risentimento che la rossa ha nei confronti di Brooke e si assicura che la Carter non abbia nessuna intenzione di prendersela con la bionda. Hope arriva alla Forrester Creations. La ragazza condivide con Steffy e suo marito, la sua preoccupazione per Brooke, che sembra essere molto triste dopo la serata di Capodanno. Intanto Brooke continua a piangere tra le braccia di Ridge, e gli racconta di essersi ubriacata. La Logan è sconvolta per essere ricaduta nella sua dipendenza dall'alcol e vorrebbe capire perché sia successo, così all'improvviso.

Puntata in onda Sabato 25 marzo 2023

Hope arriva a casa della madre e trova Brooke in lacrime tra le braccia di Ridge. La Logan rivela anche alla figlia di essersi ubriacata la sera di Capodanno e di essere molto preoccupata per essere ricaduta nel vortice dell'alcolismo. Sia Hope che il Forrester la incoraggiano a frequentare di nuovo il gruppo degli alcolisti anonimi e le promettono di starle accanto in questo momento difficile. Sheila intatto sogghigna per essere riuscita a creare scompiglio a casa Forrester e promette a se stessa di fare di tutto per dimostrare alla sua famiglia di essere cambiata e di nascondere per sempre, di aver boicottato Brooke. Intanto Taylor, arrivata alla Forrester Creations, parla con Steffy della Logan. Entrambe sono molto preoccupate che l'atteggiamento strano della bionda possa condizionare Ridge. Bill invece raggiungere Liam allo chalet, per sapere come stia il figlio e come si stia comportando con Deacon.

Puntata in onda Domenica 26 marzo 2023

Hope arriva allo chalet mentre Bill parla male di Deacon. La ragazza è infastidita dalla presenza di suo suocero ma cerca di evitare di arrabbiarsi con lui. Una volta rimasta sola con Liam, la ragazza gli racconta tutto su Brooke e gli confessa di sentirsi profondamente in colpa per quello che è successo. Se lei fosse stata in casa, non sarebbe accaduto nulla di tutto ciò. Liam cerca di rassicurarla mentre Douglas torna a raccontare di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale. Intanto Brooke partecipa al primo incontro con gli Alcolisti Anonimi e quando le viene chiesto se fosse o meno sola la sera in cui ha bevuto, ha un tentennamento. Paris invece riceve la visita di sua madre.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.