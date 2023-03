Beautiful Anticipazioni 25 marzo 2023: Steffy è pronta a salvare suo padre da Brooke!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Brooke deciderà di frequentare le sedute degli alcolisti anonimi, Steffy rivelerà a sua madre di essere molto preoccupata per Ridge.

Le Anticipazioni degli episodi di Beautiful in onda il 25 marzo 2023, su Canale5 dalle ore 13.45, ci rivelano che Ridge e Hope cercheranno di consolare Brooke e di spingerla a farsi aiutare. La Logan accetterà di ricominciare con le sedute degli alcolisti anonimi e prometterà sia alla figlia che al marito di non ricadere più in tentazione. Intanto Taylor avrà raggiunto Steffy alla Forrester. Madre e figlia concorderanno sul fatto che tra Brooke e Ridge debba essere successo qualcosa e che la colpa, probabilmente, è di Deacon. La Forrester ribadirà con forza che suo padre deve lasciare le Logan e tornare dalla sua vera famiglia, quella che non lo farà mai soffrire.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Ridge consola Brooke

Brooke è crollata e ha confessato a Ridge di essersi ubriacata la notte di Capodanno. La donna non ha trovato il coraggio di rivelare al marito di aver baciato Deacon ma non ha più potuto tenere nascosto il fatto di essersi rimessa a bere. I due verranno raggiunti da Hope, che scoprirà anche lei il segreto della sua mamma. Sia la piccola Logan che il Forrester giureranno a Brooke di starle vicino e di non giudicarla. Le consiglieranno però di cominciare a rifrequentare gli alcolisti anonimi, per uscire al più presto da questo tunnel, che lei ha già superato un'altra volta. La bionda acconsentirà a farsi aiutare ma continuerà a struggersi per quanto successo. Nella sua mente si faranno largo tanti flashback di quella tremenda notte.

Beautiful Anticipazioni: Steffy non vuole che Ridge soffra a causa di Brooke

Dopo lo strano incontro avuto con Sheila, Taylor ha raggiunto la Forrester Creations, per raccontare tutto a Steffy. La donna ha trovato sua figlia molto pensierosa. La ragazza ha subito raccontato alla mamma della conversazione avuta con Hope e con suo padre e di aver cominciato a pensare che tra Brooke e Ridge sia successo qualcosa. Le due donne cominceranno a parlare di come, negli ultimi giorni, ci sia una strana atmosfera a casa Forrester e di come Hope sia nervosa. Saranno d'accordo che la causa di tutto questo sia Deacon e della sua presenza, ormai diventata ingombrante. Steffy si lamenterà con sua madre di come la sua matrigna non smetta di ferire il suo adorato papà e di come sarebbe molto più giusto che lo stilista lasciasse lei e Hope, per tornare dalla sua prima e unica famiglia, quella che non lo tradirà mai. La Forrester sarà pronta a combattere affinché ciò avvenga e affinché Brooke Logan non faccia di nuovo del male a nessuno dei suoi cari.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill arriva a casa di Liam per dargli il suo appoggio

Ad avere paura che Deacon stia causando solo guai sarà anche Bill. Dopo Ridge, lo Spencer è la seconda persona che odia lo Sharpe di più al mondo e sarà pronto a tutto pur di sbarazzarsene. Dollar Bill dirà a suo figlio Liam di avergli voluto far visita solo per ricordargli che lui ci sarà sempre per la sua famiglia e per invogliarlo a combattere per tenere saldo il suo matrimonio. Liam sarà molto grato al padre ma non si potrà dire certo lo stesso di Hope, che appena rivedrà il suocero, storcerà il naso.

