Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 25 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 25 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 giugno 2023 - Sheila non si arrenderà e tenterà nuovamente di uccidere Steffy. La Carter verrà interrotta un'altra volta ma invece che Taylor, sarà Liam a frenare i suoi istinti omicidi. Anche lo Spencer non si accorgerà delle vere intenzioni della rossa e si concentrerà solo su Steffy, a cui prometterà di stare vicino. Intanto Brooke cercherà di rincuorare Ridge ma l'uomo la gelerà dicendole di volersi concentrare solo su sua figlia mentre Bridget darà la buona notizia a tutti: Steffy sta meglio e potrà tornare presto a casa. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 giugno 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 25 giugno 2023 - Zuleyha continua a patire le pene dell'inferno all'interno delle quattro mura della sua cella. L'ex sarta non ne può più di stare rinchiusa in carcere, ma ancora più di soffrire per la privazione della libertà, soffre per la separazione dai suoi bambini. La Altun si dispera perché non può rivedere Adnan e Leyla, e perché - come se non bastasse - non può neanche ricevere loro notizie: Demir li ha portati lontani da Hunkar, dalla tenuta e addirittura da Cukurova, per affidarli a degli estranei! Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 19 al 25 giugno 2023.