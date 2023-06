Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 giugno 2023: Sheila ci riprova ma uccidere Steffy è impossibile. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 giugno 2023 su Canale5. Le Trame degli episodi della Soap ci dicono che Sheila cerca di uccidere un'altra volta Steffy ma stavolta viene fermata da Liam. Intanto Brooke cerca di stare vicino a Ridge ma...

Le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 25 giugno 2023, dalle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Sheila tornerà all'attacco e tenterà nuovamente di uccidere Steffy. La Carter verrà interrotta un'altra volta ma invece che Taylor, sarà Liam a frenare i suoi istinti omicidi. Anche il ragazzo non si accorgerà delle vere intenzioni della rossa e si concentrerà solo su Steffy, a cui prometterà di stare vicino. Intanto Brooke cercherà di rincuorare Ridge ma il Forrester la gelerà dicendole di volersi concentrare solo su sua figlia mentre Bridget darà la buona notizia a tutti: Steffy sta meglio e potrà tornare presto a casa.

Anticipazioni Beautiful: Sheila tenta di uccidere Steffy, un'altra volta

Steffy è distrutta dal dolore dopo aver ricordato Finn e aver scoperto che il marito è morto. Tutti cercheranno di rincuorarla ma non sarà facile calmarla. Bridget si assicurerà che la sua paziente stia bene e le dirà che presto recupererà tutta la memoria che le manca. Sarà questo dettaglio a preoccupare Sheila, che tornerà all'attacco. La Carter rientrerà nella stanza della Forrester e cercherà di manomettere la flebo, per procurarle un'overdose. Sarà però interrotta da Liam, che non riuscirà a darsi pace dopo aver dato all'ex moglie la terribile notizia.

Beautiful Anticipazioni: Liam promette di stare vicino a Steffy e Taylor porta Hayes

Liam fermerà Sheila e non si renderà nemmeno lui conto delle brutte intenzioni di Sheila. Il ragazzo sarà impegnato solo a stare vicino alla sua ex moglie, a cui prometterà di starle vicino senza lasciarla da sola un attimo. Steffy gli chiederà di vedere Hayes e lo Spencer, tornato nei corridoi, informerà Brooke e Hope di dover andare a prendere il bambino. Per evitare che lui si allontani dalla clinica e che quindi sia sempre pronto a correre dalla Forrester, Taylor si proporrà di portare lei il nipote alla figlia. Intanto Sheila tornerà in hotel, dove riceverà la visita di Deacon, in pensiero per lei. La rossa continuerà a mantenere i suoi segreti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke cerca di stare vicino a Ridge

Brooke sarà soddisfatta del fatto che Steffy abbia capito che Liam non è più suo marito e ora avrà modo di concentrarsi su Ridge. La Logan si avvicinerà al Forrester e si proporrà di stargli vicino e di essere per lui una spalla su cui piangere. La donna gli proporrà pure di tornare a casa con lei ma lo stilista la rimetterà al suo posto, dicendole che in questo momento non potrà avere altri pensieri che sua figlia. Intanto Hope rincuorerà Liam e gli dirà di essere fiera di lui. Peccato che la ragazza sia ancora turbata dalla vicinanza tra il suo consorte e Steffy. Bridget invece informerà tutti che la sua paziente è pronta per essere dimessa.

