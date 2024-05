Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 19 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 maggio 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 19 maggio 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 19 maggio 2024 - Katie tenterà un’ultima mossa con Bill. La Logan, sconvolta dalle rivelazioni di Finn, proverà a far ragionare l’ex marito. Si presenterà a casa sua con l’intento di capire cosa gli sia successo e per fargli cambiare idea ma quello che otterrà sarà un severo rifiuto da parte del magnate. La bruna, dopo aver ascoltato le dichiarazioni d’amore di Dollar Bill verso Sheila, sarà letteralmente cacciata di casa, senza alcuna possibilità di proferire altra parola. Per la Carter sarà una vittoria schiacciante. Non solo ha visto Taylor e Steffy umiliate ma avrà pure battuto Katie Logan, il grande amore del suo nuovo compagno, che ha occhi solo per lei e che le garantirà una vita agiata e da donna libera. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 19 maggio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 19 maggio 2024 - a Villa Yaman fervono i preparativi per le nozze dell'Altun con il fidanzato. La giovane è felice ed emozionata, così come il Gomusoglu. Purtroppo, però, uno spiacevole imprevisto è dietro l'angolo, e rischia di guastare la festa. Ad officiare il matrimonio sarà ovviamente il nuovo sindaco di Cukurova, ossia Lutfiye; di quest'ultima, tuttavia, non c'è traccia. Zuleyha, stupita da questo ritardo, ha il forte timore che le sia accaduto qualcosa di brutto. In effetti, sta circolando con una certa insistenza un'inquietante voce secondo cui Lutfiye sarebbe stata uccisa da Colak. In verità, la donna è viva: è stata fermata da Vahap mentre era in viaggio verso la tenuta. Che cosa vorrà il folle fratello di Abdulkadir da Lutfiye? Qui la trama completa di Terra Amara.