Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 18 febbraio 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 febbraio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 18 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 febbraio 2023 - vedremo che Ridge sarà ancora furioso. Il Forrester non si capacita del fatto che Brooke abbia difeso Deacon e ora vorrà una risposta da sua moglie. Dopo essere tornato a casa, affronterà la consorte e le chiederà se è ancora innamorata o attratta dallo Sharpe. La Logan negherà con forza di essere legata al suo ex ma di essere solo preoccupata per sua figlia, che desidera sia felice. Intanto Katie non riuscirà ad andare a pranzo con Carter e lui inviterà Paris a fermarsi con lui a Il Giardino. Intanto Deacon, fermamente convinto di avere una chance con Hope, dirà a Sheila di non voler partecipare ai suoi subdoli piani mentre Finn tornerà a preoccupare Steffy, difendendo sua madre. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 18 febbraio 2023 - Yilmaz è ormai diventato ufficialmente il marito della Hekimoglu. Il giovane è felice di aver sposato la sua adorata dottoressa, però, a dispetto di ciò che sperava, non riesce a smettere di pensare al pacchetto che ha riposto nel cassetto prima del matrimonio. L'Akkaya torna a prenderlo, e, mentre osserva i documenti falsi, si accorge che c'è il frammento di una lettera che, evidentemente, fu bruciata. Si tratta delle missiva che gli scrisse la Altun quando lui era in carcere. Benché sia soltanto una parte di un'epistola, è sufficiente affinché l'Akkaya capisca che cosa volesse dirgli all'epoca l'ex fidanzata. Zuleyha lo informava del fatto che fosse stata costretta da Hunkar a sposare Demir, proprio per salvargli la vita. La donna le aveva assicurato che, se non avesse accettato di convolare a nozze con il figlio, avrebbe fatto condannare a morte l'amato... Qui la trama completa di Terra Amara.

