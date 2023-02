Terra Amara Anticipazioni 18 febbraio 2023, Colpo di scena: Demir non è sterile, ma Zuleyha sta per abortire!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 18 febbraio 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz e Mujgan si sposano, e poi lui scopre la verità sul matrimonio tra Zuleyha e Demir. Quest'ultimo, invece, sa di poter concepire, mentre la moglie è da un medico per abortire clandestinamente...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 febbraio 2023, alle 14.10, Cetin trova un pacchetto che Gaffur aveva nascosto all'interno di un muro; al suo interno ci sono soldi, i documenti d'identità falsi di Yilmaz e Zuleyha, e persino un frammento della lettera che quest'ultima scrisse per l'ex fidanzato. Cetin consegna ciò che ha trovato all'Akkaya, il quale, poco prima del suo matrimonio, ripone tutto in un cassetto. Nel frattempo, Demir va ad Istanbul per ripetere il test di fertilità. Il grande giorno di Yilmaz e Mujgan è finalmente arrivato. Behzat, accompagnato da Sevil, si presenta al matrimonio. Anche Hunkar ed Hatip partecipano al lieto evento. Intanto, Demir scopre di poter concepire, e corre da Zuleyha per darle la bella notizia, ma lei è andata da un medico che pratica aborti clandestini. La mattina dopo le nozze, Yilmaz trova il frammento della lettera bruciata dell'ex fidanzata...

Terra Amara Anticipazioni: Cetin trova uno strano pacchetto...

Cetin ha trovato all'interno di un muro un pacchetto, che era stato nascosto lì da Gaffur. Nella scatola ci sono dei soldi, i documenti falsi di Yilmaz e Zuleyha, ma anche il frammento di una lettera, che il giovane non nota. Cetin consegna tutto nelle mani dell'ex meccanico, che, in procinto di sposarsi, ripone gli oggetti in questione dentro ad un cassetto, sperando di non pensarci più. In realtà, il giorno delle nozze con Mujgan, l'Akkaya sembra avere la testa da un'altra parte: non riesce a togliersi dalla testa i documenti falsi che si era procurato in passato per fuggire con l'amata. La dottoressa, invece, sorride: mentre sta diventando la moglie dell'uomo che ama, i suoi genitori, Behzat e Sevil, sono al suo fianco. Presenti al lieto evento pure Hunkar, per mandare un segnale di pace, ed Hatip, per tenere d'occhio i suoi nemici...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sta per abortire!

Demir è convinto che la Altun lo abbia tradito con Yilmaz, e che ora aspetti un figlio da lui. La moglie, però, non fa che ripetergli che il bambino che porta in grembo non può che essere suo. L'imprenditore, allora, si è diretto ad Istanbul, dove un luminare gli ha fatto un nuovo test di fertilità. Così, lo Yaman ha scoperto di non essere del tutto sterile: ha un 10% di possibilità - aumentabile con delle cure specifiche - di concepire. Il signore di Cukurova si dirige in fretta e furia da Zuleyha per darle la bella notizia, e per scusarsi di aver dubitato, ma lei si sta facendo accompagnare da Sermin da un dottore che pratica aborti clandestini...

Yilmaz scopre la verità, nelle Anticipazioni del 18 febbraio 2023 di Terra Amara

L'Akkaya è ormai diventato ufficialmente il marito della Hekimoglu. Il giovane è felice di aver sposato la sua adorata dottoressa, però, a dispetto di ciò che sperava, non riesce a smettere di pensare al pacchetto che ha riposto nel cassetto prima del matrimonio. Yilmaz torna a prenderlo, e, mentre osserva i documenti falsi, si accorge che c'è il frammento di una lettera che, evidentemente, fu bruciata. Si tratta delle missiva che gli scrisse la Altun quando lui era in carcere. Benché sia soltanto una parte di un'epistola, è sufficiente affinché l'Akkaya capisca che cosa volesse dirgli all'epoca l'ex fidanzata. Zuleyha lo informava del fatto che fosse stata costretta da Hunkar a sposare Demir, proprio per salvargli la vita. La donna le aveva assicurato che, se non avesse accettato di convolare a nozze con il figlio, avrebbe fatto condannare a morte l'amato...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 13 al 18 febbraio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.