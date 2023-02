Beautiful Anticipazioni 18 febbraio 2023: Ridge interroga Brooke, "Confessa, sei ancora attratta da Deacon?"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge spingerà Brooke a confessargli se prova attrazione ancora per Deacon. Intanto Finn sconvolge Steffy con una confessione e Carter pranza con Paris.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate del 18 febbraio 2023, in onda alle ore 13.45 su Canale5, Ridge sarà ancora furioso. Il Forrester non si capacita del fatto che Brooke abbia difeso Deacon e ora vorrà una risposta da sua moglie. Dopo essere tornato a casa, affronterà la consorte e le chiederà se è ancora innamorata o attratta dallo Sharpe. La Logan negherà con forza di essere legata al suo ex ma di essere solo preoccupata per sua figlia, che desidera sia felice. Intanto Katie non riuscirà ad andare a pranzo con Carter e lui inviterà Paris a fermarsi con lui a Il Giardino. Intanto Deacon, fermamente convinto di avere una chance con Hope, dirà a Sheila di non voler partecipare ai suoi subdoli piani mentre Finn tornerà a preoccupare Steffy, difendendo sua madre.

Anticipazioni Beautiful: Ridge interroga Brooke suoi suoi sentimenti per Deacon

Ridge e Brooke sono uno contro l'altra a causa di Deacon. Il Forrester è furioso con sua moglie, che ha protetto il suo ex amante, nonostante sia perfettamente consapevole dell'odio che suo marito prova nei suoi confronti. Per lo stilista è il chiaro segnale che lo Sharpe sta riuscendo a fare breccia non solo nel cuore di Hope ma anche in quello della Logan senior. Per questo, dopo essere tornato a casa, metterà sotto torchio la sua consorte. Ridge chiederà a Brooke di confessargli, una volta per tutte, se prova dei sentimenti per Deacon o se ne sia ancora attratta. Lei si affretterà, immediatamente, a dirgli che assolutamente non ha alcun legame con lo Sharpe ma di volere solo il bene di sua figlia, nient'altro. Rinnoverà il suo amore per lo stilista, l'unico uomo che potrà amare per sempre. Ma il Forrester riuscirà a convincersi

Beautiful Anticipazioni: Katie delude un'altra volta Carter

Carter e Katie saranno alla Forrester Creations, pronti a passare un altro dei loro bei momenti. I due vorranno pranzare insieme a Il Giardino ma purtroppo una chiamata di Bill, ribalterà completamente la situazione. La Logan dovrà rimandare la piacevole chiacchierata con il Walton e raggiungere Villa Spencer, dove il suo ex marito ha organizzato una videochiamata con Will. Katie si scuserà tantissimo ma, per amore di suo figlio, non potrà non presentarsi. Carter ci rimarrà male e quando Paris arriverà nel suo ufficio, proporrà alla ragazza di fargli compagnia per pranzo. La giovane accetterà volentieri. I due avranno così modo di riparlare di Thomas, Zende e di tutto quello che sta succedendo in un triangolo amoroso che disturba la Buckingham.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn spaventa Steffy

Intanto alla casa sulla scogliera, Finn rivelerà a Steffy che suo padre tenta costantemente di chiamarlo ma lui non vuole proprio sentirlo. Il giovane dottore non ha alcuna intenzione di perdonare il suo papà mentre prova dei sentimenti molto contrastanti per sua madre. Il ragazzo confiderà alla consorte che Li gli ha confessato che a spingere Jack a parlare è stata Sheila e questo gesto per lui significa molto. Steffy rabbrividirà nel sentire Finn parlare bene della Carter e cercherà di spiegargli che la malefica rossa non fa nulla senza pensare a un proprio tornaconto e che quindi quanto successo farà sicuramente parte di uno dei suoi subdoli piani.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Deacon non vuole seguire i piani di Sheila

Dopo aver visto Brooke difenderlo con Ridge e dopo aver constatato che Hope vuole proteggerlo a tutti i costi, Deacon si è convinto di avere una chance con le Logan. È questo che rivelerà a Sheila, a cui confesserà di essere ancora infuriato con il Forrester, per come l'ha trattato. E visto che le cose si stanno mettendo bene, non avrà alcuna intenzione di seguire i piani malefici della Carter, pronta a ritornare all'attacco.

