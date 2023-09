Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 17 settembre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 settembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 17 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 settembre 2023 - dopo aver rassicurato Taylor di avere la situazione sotto controllo, Ridge correrà da Brooke. Il Forrester arriverà a casa della moglie, proprio mentre l’abitazione sarà inghiottita dal buio, a causa di un blackout. Il Forrester rincuorerà la sua compagna e tra loro si respirerà aria di grande tenerezza. Intanto Thomas e Taylor accoglieranno Jack nella casa sulla scogliera. Il Finnegan vorrà sapere qualche novità su Steffy, Li e su suo nipote e loro due sono le uniche persone che possono dargli delle risposte. Finn invece si renderà sempre più conto di essere in pericolo. Nonostante lui chieda più e più volte di Steffy sua madre non ha alcuna intenzione di fargliela vedere. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 17 settembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 17 settembre 2023 - Behice è, al solito, inarrestabile. La donna ha dimostrato in diverse occasione di essere piuttosto venale: pur di assicurarsi una vita ed un futuro più che dignitosi, l'Hekimoglu senior è persino disposta a commettere un omicidio. Infatti, la diabolica zia di Mujgan uccise Hunkar perché quest'ultima aveva scoperto che era stata lei ad uccidere i suoi due precedenti mariti. Ora, Behice, con la faccia tosta che la contraddistingue, è pronta ad avanzare una richiesta degna di nota a Fekeli. Consapevole che il divorzio di Yilmaz e della nipote sia alle porte, la signora reclama presso Fekeli un atto notarile che possa mettere in sicurezza finanziaria l'Hekimoglu ed il loro nipotino, Kerem Ali. L'uomo, però, ci tiene a sottolineare che non farà mai mancare il proprio sostegno alla nuora e al piccolo... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'11 al 17 settembre 2023.