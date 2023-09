Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 settembre 2023: Sheila tiene prigioniero Finn!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 17 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila terrà Finn prigioniero mentre Ridge raggiungerà Brooke a casa, per starle vicino in questo momento di pericolo.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 17 settembre 2023, alle ore 13.45, dopo aver rassicurato Taylor di avere la situazione sotto controllo, Ridge correrà da Brooke. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester arriverà a casa della moglie, proprio mentre l’abitazione sarà inghiottita dal buio, a causa di un blackout. Il Forrester rincuorerà la sua compagna e tra loro si respirerà aria di grande tenerezza. Intanto Thomas e Taylor accoglieranno Jack nella casa sulla scogliera. Il Finnegan vorrà sapere qualche novità su Steffy, Li e su suo nipote e loro due sono le uniche persone che possono dargli delle risposte. Finn invece si renderà sempre più conto di essere in pericolo. Nonostante lui chieda più e più volte di Steffy sua madre non ha alcuna intenzione di fargliela vedere.

Anticipazioni Beautiful: Ridge raggiunge Brooke per darle il suo sostegno

Ridge si illude di aver organizzato una grande rete di protezione intorno alla sua famiglia. Dopo aver rassicurato Taylor, il Forrester deciderà di raggiungere Brooke, per dare anche a lei il suo supporto. Come Liam e Hope, anche lo stilista è preoccupato per la Logan. Arriverà alla Villa proprio nel momento opportuno, ovvero quando la casa di Brooke sarà immersa nel buio più totale, a causa di un blackout. La bionda si spaventerà di sentire una persona entrare nella sua abitazione ma si tranquillizzerà immediatamente, dopo aver capito che si tratta del suo amato marito. I due si siederanno sul divano uno di fronte all’altra e parleranno di Sheila e dei pericoli che tutti corrono con lei in libertà ma nonostante l’argomento sia molto teso, si capirà che entrambi avranno il desiderio di condividere un dolce momento insieme.

Beautiful Anticipazioni: Jack in ansia per Li

A casa di Steffy, Taylor e Thomas accoglieranno Jack. Il Finnegan arriverà da loro per avere notizie su Li, su Steffy e su suo nipote. Visto come si sono messe le cose, sua moglie non ha alcuna intenzione di parlargli e per questo motivo non è al corrente delle ultime novità. L’uomo sarà affranto per aver rovinato la sua famiglia e per non essere stato accanto a suo figlio, prima che morisse. Taylor cercherà di rassicurarlo e di infondergli coraggio.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn prigioniero di Sheila

Finn si è svegliato e ha ripreso totalmente conoscenza. Il ragazzo ha subito capito di essere finito in una situazione surreale. Sheila è l’unica persona accanto a lui ed è la persona che gli ha sparato. Il giovane ricorderà – anche se non nel dettaglio – che la sua pazza madre ha puntato la pistola contro sua moglie e, non vedendola accanto a lui, comincerà a temere il peggio. Il dottore chiederà più e più volte dove sia finita la sua Steffy ma la Carter svierà il discorso, invogliandolo a pensare solo ed esclusivamente a guarire. Finn comprenderà di essere prigioniero della pazza, che lo ha quasi ucciso.

Guarda qui sotto il video in cui Finn chiede di Steffy:

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.