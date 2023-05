Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 14 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 14 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 maggio 2023 - Thomas vorrà delle risposte chiare da Sheila. Dopo il loro fugace faccia a faccia a casa di Steffy, durante il quale il Forrester ha scoperto che la Carter ne ha combinata una delle sue, il ragazzo si presenterà nella camera d'albergo della rossa e la costringerà a raccontargli tutto nei minimi dettagli. Sheila allora gli rivelerà di aver scambiato le etichette delle bottiglie, facendo ubriacare Brooke e facendola cadere tra le braccia di Deacon. Intanto alla Forrester Creations, Ridge e Taylor si domanderanno cosa stia nascondendo il loro figlio, che ha saltato una riunione in ufficio, rivelando loro di aver un appuntamento molto importante. Più tardi Sheila si presenterà un'altra volta nell'ufficio della Hayes mentre la Logan sarà raggiunta da Deacon. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 14 maggio 2023 - nel momento in cui l'ex sarta si sente come interrogata dall'Hekimoglu, perde la pazienza. Stanca delle sue continue insinuazioni e delle sue continue sfuriate, Zuleyha mente al medico per provocarla, dicendole che sta andando ad incontrare segretamente Yilmaz. Mujgan è sotto shock. Ma la sua gelosia tocca l'apice quando trova un foulard nell'automobile del marito. Convinta che si tratti di un fazzoletto dell'odiata rivale in amore, la giovane, sull'orlo di un'ennesima crisi di nervi, fa una scenata in piena regola all'Akkaya al cospetto degli Yaman! Qui la trama completa di Terra Amara.

