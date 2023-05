Beautiful Anticipazioni 14 maggio 2023: Sheila e Thomas alleati? Il Forrester deve tenere la bocca chiusa

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila intimerà a Thomas di mantenere il loro segreto. Il Forrester si alleerà con la nemica della sua famiglia?

Le Anticipazioni di Beautiful per le puntate del 14 maggio 2023, in onda su Canale5 alle 13.45, ci rivelano che Thomas vorrà delle risposte chiare da Sheila. Dopo il loro fugace faccia a faccia a casa di Steffy, durante il quale il Forrester ha scoperto che la Carter ne ha combinata una delle sue, il ragazzo si presenterà nella camera d'albergo della rossa e la costringerà a raccontargli tutto nei minimi dettagli. Sheila allora gli rivelerà di aver scambiato le etichette delle bottiglie, facendo ubriacare Brooke e facendola cadere tra le braccia di Deacon. Intanto alla Forrester Creations, Ridge e Taylor si domanderanno cosa stia nascondendo il loro figlio, che ha saltato una riunione in ufficio, rivelando loro di aver un appuntamento molto importante. Più tardi Sheila si presenterà un'altra volta nell'ufficio della Hayes mentre la Logan sarà raggiunta da Deacon.

Anticipazioni Beautiful: Thomas vuole risposte! Cos'ha fatto davvero Sheila

Sheila ha confessato a Thomas la verità ovvero gli ha rivelato di essere stata lei a riunire i suoi genitori. La Carter non ha però fornito dettagli su quanto ha combinato, lasciando il Forrester con un grosso punto di domanda in testa. Il ragazzo vorrà vederci chiaro e deciderà di raggiungere la rossa nel suo albergo, per chiederle una volta per tutte cosa intendesse con le sue parole. Prima però di arrivare da lei, dovrà avvertire Ridge che farà tardi a lavoro.

Beautiful Anticipazioni: Thomas scopre che Sheila ha cambiato le etichette e ha fatto ubriacare Brooke

Thomas si presenterà in albergo da Sheila e le chiederà di raccontargli per filo e per segno cosa ha combinato. La Carter sarà ben felice di rivelargli di aver scambiato le etichette delle bottiglie e di aver fatto in modo che Brooke, senza saperlo, assumesse dell'alcol. Gli dirà di non aver architettato il tradimento della Logan ma di essere molto contenta che alla fine la sua nemica si sia lasciata andare con Deacon. Il Forrester sarà sconvolto da questa rivelazione e accuserà la donna di aver compiuto un gesto terribile. Brooke ha rischiato grosso per causa sua e la situazione poteva addirittura sfuggirle di mano. Sheila ovviamente non si sentirà per nulla in colpa e intimerà al ragazzo di tenere per sé questo segreto e di gioire con lei per aver riunito i suoi genitori.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge in ansia per Thomas

Prima di raggiungere Sheila in albergo, Thomas informerà suo padre che farà tardi in ufficio, a causa di un appuntamento molto importante. Sia Ridge che Taylor si preoccuperanno per quello che sta succedendo al loro figlio e cercheranno di capire cosa gli stia passando per la testa. Più tardi Taylor verrà raggiunta da Sheila in ufficio. La Carter si congratulerà ancora con lei per essere riuscita a riconquistare il su ex e la Hayes continuerà a domandarsi come mai la rossa sia così entusiasta della disfatta di Brooke. Intanto quest'ultima, dopo aver confessato a Hope di voler lasciare libero Ridge, verrà raggiunta un'altra volta da Deacon, arrivato da lei per assicurarsi che stia bene e per darle conforto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 14 maggio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.