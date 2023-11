Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 11 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 11 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.15, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 novembre 2023 - Deacon capirà chi è la donna misteriosa con cui ha passato la notte. Lo Sharpe sarà sconvolto dallo scoprire che la rossa è in realtà Sheila, rediviva. Il barista non crederà ai suoi occhi e cercherà di capire come abbia fatto a ingannare tutti. Intanto Brooke continuerà a promettere a Hope di aiutarla contro Thomas e contro Ridge, deciso a dare una mano al figlio. Steffy invece si godrà una serata da sola con Finn. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 11 novembre 2023 - Mujgan chiede a Fikret di scegliere tra l'amore per lei ed i suoi piani di vendetta. Intanto, Demir si ferma per strada con l'intento di soccorrere un uomo con l'auto in panne, ma viene colpito alla testa da un misterioso aggressore. Zuleyha, Sevda e Gulten, invece, corrono in aiuto di una bambina delle baracche che ha avuto un incidente e la portano in ospedale; qui, se ne occuperà Umit. Dopodiché, Demir ha un incontro ad Istabul con Esma, e scopre che l'autore dei manifesti che infangano la reputazione degli Yaman è Fikret. Parlando poi con Zuleyha, l'uomo scopre anche le moglie sapeva già qualcosa sul suo conto, e s'infuria perché glielo ha taciuto. Nel frattempo, Fekeli giunge con Lutfiye nel covo del nipote e viene colto da un infarto: ha capito che è Fikret l'autore dell'attentato fallito ai danni dell'azienda di Demir. Qui la trama completa di Terra Amara.

