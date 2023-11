Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'11 novembre 2023: Deacon è sconvolto. La donna nel suo letto è Sheila!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'11 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon scoprirà che la donna con cui ha passato la notte. è Sheila. Lo Sharpe sarà sconvolto. Come avrà fatto a ingannare tutti?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 l’11 novembre 2023 alle ore 13.45, Deacon capirà chi è la donna misteriosa con cui ha passato la notte. Lo Sharpe sarà sconvolto dallo scoprire che la rossa è in realtà Sheila, rediviva. Il barista non crederà ai suoi occhi e cercherà di capire come abbia fatto a ingannare tutti. Intanto Brooke continuerà a promettere a Hope di aiutarla contro Thomas e contro Ridge, deciso a dare una mano al figlio. Steffy invece si godrà una serata da sola con Finn.

Beautiful Anticipazioni: Deacon sconvolto. La donna nel suo letto è Sheila

Deacon è stato sedotto e imbrogliato da una donna misteriosa. Lo Sharpe capirà di essersi messo nei guai, senza neanche saperlo. Al suo risveglio, l’affascinante sua nuova conoscenza, si leverà la maschera e gli mostrerà la sua vera identità. Non ci stupirà, purtroppo, sapere che si tratta di Sheila, che confesserà di aver finto la sua morte, per scappare alla polizia e ai Forrester. Per il barista sarà uno shock vero e proprio e cercherà di capire come abbia fatto la donna a scappare. Un misto di curiosità e di preoccupazione prenderà il sopravvento su di lui.

Beautiful Anticipazioni: Brooke pronta a combattere contro Thomas e Ridge

La guerra tra le Logan e la famiglia Forrester sta per (ri)cominciare. Brooke e Hope non permetteranno che Thomas ottenga la custodia di Douglas e riesca a portare il bambino a vivere di nuovo con lui. La Logan senior ha promesso alla figlia di aiutarla in ogni modo, anche se questo vorrà dire sfidare apertamente Ridge, che si è dichiarato dalla parte del figlio. Brooke si lamenterà con Hope dell’ennesimo tradimento del Forrester ma le dirà anche di non essere arrabbiata con lui, almeno non stavolta. Confesserà di aver capito che il momento vissuto dal marito e da Taylor era talmente emozionante da portare entrambi a perdere la ragione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn finalmente felici… ma non durerà!

Hope storcerà il naso sentendo il discorso della madre ma cercherà di capire le sue ragioni. Non avrà molto tempo per occuparsi delle difficoltà sentimentali della sua mamma; dovrà invece concentrarsi per fermare i piani di Thomas. Steffy e Finn invece sembreranno aver ritrovato la loro felicità. I due ragazzi, ignari che Sheila sia viva, si godranno una serata romantica senza figli. Ma la loro serenità avrà vita molto breve e presto lo scopriranno.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 novembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.